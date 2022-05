Die "Liebe“ darf raus: Weideauftrieb am Hutanger

Als die Stalltür auf dem Hutanger Hof in Steinensittenbach aufgeht, drängen die Wagemutigen zuerst hinaus. Die schokobraunen Kühe folgen den Rufen von Betriebsleiterin Daniela Klinge. Dann kommen auch die anderen hinterher. Zuerst geht´s auf eine angrenzende Wiese, damit sich die Tiere nach der langen Zeit im Stall draußen orientieren können. "Am Anfang herrschen erstmal Adrenalin und Action. Die Rinder wirbeln die Erde mit ihren Hörnern hoch und scharren mit den Klauen", erklärt Daniela Klinge. Sie beobachtet das Schauspiel gelassen und führt die Tiere anschließend sicher über die Straße hinauf zu einem saftigen Hutanger mit blühenden Obstbäumen oberhalb von Steinensittenbach.

Kühe sorgen für nachhaltige Landschaftspflege

Nach und nach erkunden die Kühe ihr neues Terrain, reiben sich an den Bäumen und naschen erste Grasbüschel. "Jetzt kehrt langsam Ruhe ein und sie merken, dass man auch was fressen könnte von dem, auf dem man draufsteht. Denn das mussten sie im Winter nicht tun. Da haben sie ja das Futter immer vorgeworfen bekommen", sagt Daniele Klinge. Das Gras steht schon recht hoch auf den Hutangern. Es sind Gemeindeflächen, die im Hersbrucker Land bis in die 1960er Jahre von Schaf- und Rinderhirten genutzt wurden. Rund zwanzig Jahre später begann der Verein Naturschutzzentrum Wengleinpark sich für den Erhalt einzusetzen, denn es sind wertvolle Flächen. "Die Hutanger wurden nie gedüngt und nie gespritzt, so dass hier eine große Pflanzen- und Insektenvielfalt vorhanden ist", erklärt Vorstand Karl Heinlein.

Vielfalt von Apfelbäumen bis Orchideen

Die Beweidung durch die Rinder sorgt für eine nachhaltige Landschaftspflege, damit die diese Hutanger nicht verbuschen. Wo die Weidetiere schonend grasen, entstehen offene Landschaften. Sie sorgen daher für eine nachhaltige Landschaftspflege, die für viele Arten überlebenswichtig ist, von Falter bis Vogel, von Wiesenblumen bis Kräutern wie wilder Thymian. So können dort beispielsweise einige Orchideenarten wachsen, die von den Kühen verschmäht werden. Auf den Hutangern stehen auch Apfelbäume, Eichen, Buchen und Linden. Das Hutanger-Projekt wird finanziell unter anderem vom Bezirk Mittelfranken unterstützt, denn es steckt viel Arbeit dahinter: "Zum Teil zäunen wir auch angrenzende Waldbereiche mit ein, denn gerade diese Übergänge vom Offenland zum Wald sind die artenreichsten Lebensräume überhaupt", erklärt Karl Heinlein. Der schattige Wald dient darüber hinaus dem Tierwohl, da sich die Kühe an heißen Tagen in den Schatten zurückziehen können.

Die „Liebe“ ist besonders fruchtbar

Die Tiere sind eine Kreuzung aus rotem Höhenvieh und Hinterwäldern. So sehen sie mit ihrer weißen Blesse vorne am Kopf und ihrem braunen Fell der ursprünglich hier vorkommenden, aber ausgestorbenen Rasse sehr ähnlich. Außerdem sind diese Kühe recht robust, sind selten krank und bringen die Kälber in der Regel ohne Probleme allein auf die Welt. Alle Tiere haben einen Namen und eine Kuh heißt "Liebe", denn sie sei besonders fruchtbar, erzählt Daniela Klinge schmunzelnd. Ihr letztes Kalb namens "Herzchen" hat sie immer im Schlepptau. In den nächsten Wochen werden einige weitere Kälber auf dem Hutanger auf die Welt kommen. Sorge bereitet Daniela Klinge daher ein Wolfsrudel in der Region, denn sie befürchtet, dass die Neugeborenen ein gefundenes Fressen sein könnten. Die junge Frau wird daher wohl die ein oder andere Nachtwache übernehmen.