Die letzte Seilbahnfahrt: Abschied und Neuanfang am Ochsenkopf

"Die Freude ist einfach riesig. Vielleicht kommt später noch ein bisschen Wehmut auf, aber gerade bin ich einfach überwältigt, wie viele zum letzten Tag der Seilbahn gekommen sind", freut sich Betriebsleiter und Wächter über die rote Hauben-Bahn am Ochsenkopf, Andreas Schreyer. Die Zeit der Seilbahn ist nun abgelaufen. Die Zweisitzer warten auf ihren Abbau. Denn in den kommenden Monaten bekommt die Nordseite des zweithöchsten Bergs im Fichtelgebirge eine neue moderne Kabinenbahn.

Probesitzen in der neuen Kabinenbahn

Und genau die konnten die Besucher am Sonntag bestaunen – und auch probesitzen. Zu hören war: "Sitzt sich nicht schlecht", "einwandfrei", "kein Vergleich zur alten Bahn". Aber auch die Frage nach der Notwendigkeit und der Dimension stellte sich der ein oder andere Gast. Denn künftig können zehn Personen zeitgleich in einer der insgesamt 40 Kabinen Platz nehmen. Innerhalb von sechs Minuten könnten bei maximaler Auslastung bis zu 1.800 Personen innerhalb einer Stunde auf den Berg gebracht werden. "Was man da aber nicht vergessen darf: Die fahren ja auch wieder runter. Das ist ein Kreislauf wie bisher auch und es wird sich besser verteilen", so Betreibleiter Schreyer.

Zum Artikel: Bedeutung und Zukunft der bayerischen Skigebiete

Landrat: "Freizeit- und Naturregion für alle Generationen"

Im Winter müssen die Skier künftig abgeschnallt werden. Sie werden an entsprechenden Vorrichtungen an der Außenseite der Kabine auf den Gipfel gebracht. Die mit schwarzem Kunstleder überzogenen Bänke können mit einem Handgriff auch umgeklappt werden. So entsteht Platz, beispielsweise für Fahrräder, Kinderwägen oder Rollstühle.

Denn auch das ist Ziel der Neuerung: Die Bahn soll ganzjährig mehr Touristen in die Region ziehen. Landkreisübergreifend werde das Fichtelgebirge von der neuen Bahn profitieren, ist sich Landrat Florian Wiedemann (FW) sicher.

"Das Seilbahnprojekt ist entscheidend für den Tourismus, für eine ganze Berufssparte der Region. Hoteliers, Gastronomen, aber auch Urlaubs-und Ausflugsgäste setzen große Hoffnungen auf dieses Projekt." Florian Wiedemann (FW), Landrat Bayreuth

Das Fichtelgebirge soll weiter zu einer attraktiven Freizeit- und Naturregion für alle Generationen entwickelt werden. Weitere Projekte laufen bereits, wie etwa der Ausbau des Bikeparks am Ochsenkopf, des Multifunktionsgebäudes an der Bleaml Alm oder auch die Reaktivierung der Sommerrodelbahn. Wiedemann zeigte sich überzeugt: "Das ist ein Weg, der sich für unsere Heimat lohnen wird."

Glanzvolle Abschiedsvorstellung

Über 100.000 Betriebsstunden und mehrere Millionen Kilometer hat der Sessellift auf dem Buckel. Nicht immer war der Betrieb störungsfrei. Seit 2015 war außerdem klar, dass es für diese Bahn keine Ersatzteile mehr geben wird. "Weltweit gibt es nur drei dieser Art – zwei davon haben wir", sagt Schreyer. In dieser Wintersaison war die Seilbahn noch einmal 45 Tage von 54 möglichen in Betrieb. Die neun Ausfalltage waren witterungsbedingt: Sturm und Seilvereisung. "Die Technik hat komplett durchgehalten. So gut ist die Seilbahn noch nie gefahren, seit ich da bin und das sind jetzt über 22 Jahre. Das war die Abschiedsvorstellung, aber wir sind erbarmungslos", lacht Schreyer.

Bauarbeiten starten Ende März

Bereits in dieser Woche beginnen die bauvorbereitenden Maßnahmen. Am 27. März geht es dann richtig los. Zunächst wird das vier Kilometer lange Seil der Bahn abmontiert, dann die 21 Stützen gefällt. Die alten Masten können nicht wiederverwendet werden, da die Fundamente viel zu klein seien, so Betriebsleiter Andreas Schreyer. Aber: künftig sind nur noch sieben Stützen notwendig. Insgesamt werden für die Erneuerung der Nord- und der Südbahn rund 40 Millionen Euro investiert, 30 Prozent können durch Fördergelder finanziert werden.

Verkauf der alten Sessel

Die einzelnen Sessellift-Gondeln werden übrigens verkauft. Schon über 40 Interessenten hätten sich bei ihm gemeldet, so Schreyer. "Ich habe mir schon zeigen lassen, was da manche vorhaben. Die hängen das teilweise schwingend, wie eine Schaukel auf, andere betonieren sie ein als Sitzbank." Auch er hat sich eine reserviert – "die mit der Nummer 91 – in Anlehnung an 1991, als die Bahn in Betrieb ging." Erst wollte er es ja nicht, aber seine Frau hat ihn überzeugt. Nach dem Neubau der Nordbahn folgt die Modernisierung der Südbahn. Und auch da wird sich Andreas Schreyer eine Andenken holen – und dann beide Relikte gemeinsam in seinem Garten in die jeweilige Himmelsrichtung ihrer ursprünglichen Bahn aufstellen.