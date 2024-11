06.11.2024, 10:37 Uhr Audiobeitrag

"Die lange Nacht der Ungewissheit": Die US-Wahlnacht im Kino

Live-Schalten in die USA und wenig Jubel: So lässt sich "Die lange Nacht der Ungewissheit" in Würzburg zusammenfassen. Vor allem junge Menschen verfolgten die US-Wahlnacht im Central-Kino. Das Abschneiden von Donald Trump entsetzte viele.

Von Vincent Poschenrieder