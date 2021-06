Die Kunststoffgießkanne wird 60 – und sie kommt aus Unterfranken

Eine Gießkanne für Balkon oder Garten besitzen die meisten Menschen. Es gibt sie in vielen Größen und Farben für wenig Geld im Bau-oder Gartenmarkt. Und die meisten glauben, so ein Plastikteil kommt doch bestimmt aus Asien. Weit gefehlt! Das würde sich nämlich nicht rechnen, weil der Transport von so viel Luft einfach zu teuer wäre. Nein, die klassische Kunststoffgießkanne stammt aus Alzenau (Lkr. Aschaffenburg), wird in diesem Jahr 60 und ist noch immer die meistverkaufte in Deutschland.

Der Klassiker unter den Gießkannen

Sie ist bis heute der Klassiker unter den Gießkannen. Hauptfarbe Grün, so findet man sie auf Friedhöfen überall im Land. Und natürlich überall da, wo es im privaten Umfeld was zu gießen gibt. "Geli" steht eingeprägt am Boden, wenn man die Kanne auf den Kopf stellt. Beim Verbraucher hat sich dieser Name allerdings nie eingeprägt, sagt Thomas Lippert. Er leitet zusammen mit seinem Cousin das Familienunternehmen, das ihre beiden Großväter 1949 gegründet hatten. Die erste Generation steckte ihr Geld lieber in die Technik als in die Werbung. Der Erfolg gab und gibt ihnen Recht!

Von Sachsen an den Untermain

Die Gebrüder Lippert waren ursprünglich in Sachsen zuhause. Doch nach dem zweiten Weltkrieg wurde ihr Betrieb in der sowjetischen Besatzungszone enteignet. Da machten sie rüber in den Westen und kamen ins unterfränkische Alzenau. Dort gründeten sie 1949 in einer Garage einen blechverarbeitenden Betrieb und nannten ihn "Geli", also "Gebrüder Lippert" in Kurzform. Schon damals stellten sie Gießkannen her aber auch Bettpfannen und Wärmflaschen aus Metall.

Zwei Brüder, zwei Ingenieure

Die Lipperts waren Ingenieure und stets für technische Erneuerung offen. So erkannten sie bald das Potential, das in den modernen Kunststoffen lag, die seit den 1950er Jahren viele Bereiche des Alltags eroberten. 1961 war es nach langem Tüfteln und vielen Fehlversuchen so weit: "Geli" brachte die erste Kunststoffgießkanne auf den Markt. Hergestellt im Blasverfahren. Dabei wird ein zähflüssiger heißer Plastikbrei wie ein Luftballon aufgepumpt, bis er an die Grenzen einer wassergekühlten Hohlform stößt und erstarrt.

Jeder kennt sie – keiner weiß, woher sie kommt

Das war die Geburtsstunde der ersten aus einem Stück geblasenen Kunststoffgießkanne. Und das Prinzip ist bis heute dasselbe, sagt Geschäftsführer Thomas Lippert. Aber natürlich würden die Maschinen immer effizienter. Vier Kannen pro Minute bläst so ein Hightechgerät und hebt sie anschließend grazil auf ein Förderband, wo sie ihre Reise zum Etikettieren und Verpacken antritt. Inzwischen beherrschen sie bei "Geli" manchen Kniff, den die Konkurrenz noch nicht hat. Ständig schrauben sie an der Produktion, um Energie und Kosten zu sparen und um gerade so die 140 Arbeitsplätze zu sichern. Denn da sieht sich das Familienunternehmen auch in einer sozialen Verantwortung. Gespart wird an der Technik, nicht am Personal, lautet die Devise der zweiten Generation. Und an eine Verlagerung der Produktion ins Ausland verschwendet man erst recht keinen Gedanken.

Die Menge machts!

Energie- und Rohstoffpreise machen Geli das Leben schwer. Allein die Stromkosten liegen monatlich weit über 100.000 Euro, erklärt Lippert. Da müsse man mit klugen Entwicklungen gegensteuern. Eine ständige Herausforderung für die Ingenieurskunst. Und was gerade noch hinzukommt, sind die gestiegenen Rohstoffpreise. Ein Phänomen, dass infolge der pandemiebedingten Kurzarbeit gerade unterschiedlichste Branchen hart trifft. So zahle man für das Kunststoffgranulat momentan mehr als das doppelte. Trotzdem machen sich die hohen Produktionskosten beim Endprodukt kaum bemerkbar. Die klassische Zehn-Liter-Gartengießkanne aus Alzenau ist im Baumarkt nach wie vor für weniger als vier Euro zu haben. Denn mit der Pandemie ist zugleich die Nachfrage gestiegen.

Gute Geschäfte trotz Pandemie

Egal ob Blumentöpfe oder Balkonkästen, Kunststoffuntersetzer oder eben Gießkannen, sie fanden in der Pandemie reißenden Absatz. Und immer verdiente "Geli" mit. Deshalb sind die Lagerhallen gerade verhältnismäßig leer. Da türmen sich zwar immer noch Kannen in allen Regenbogenfarben zu bunten Mauern bis unter die Decke. Aber richtig voll sei es hier nur zu Jahresanfang. Denn natürlich ist das komplette Sortiment saisonabhängig und verkauft sich vor allem im Frühjahr und im Sommer. Neben der Gießkanne produzieren die Alzenauer rund 5.000 weitere Artikel für den Gärtnereibedarf. Kaum ein Gartencenter, kaum eine Gärtnerei und schon gar kein Baumarkt kommt ohne das "Geli"-Sortiment aus. Und das verheißt dem Familienunternehmen langfristig gute Absatzmöglichkeiten.

In Zukunft noch mehr Recycling

Stillstand ist Rückschritt. Nach dieser Devise haben die Lipperts immer gehandelt. Und so sieht es auch die dritte Generation. Nadine Lippert und ihr Bruder Pascal sollen das Unternehmen einmal führen. Ihr Vater betont, sie dazu nicht gedrängt zu haben. Aber beide sind inzwischen so mit der Welt von Spritzguss und Blasverfahren vertraut, dass sie zum Einstieg bereitstehen. Und natürlich werden sie neue Akzente setzen, betont Pascal Lippert. Er engagiert sich schon jetzt besonders auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit. Das sei bei "Geli" längst ein Thema. Nur leider sei das dem Kunden genauso wenig bekannt wie die Tatsache, dass die Kunststoffgießkanne aus Alzenau stammt. Doch bereits seit 30 Jahren verarbeite das Unternehmen Recyclinggranulat. Inzwischen enthielten 75 Prozent aller Spritzgussteile Altplastik. Und immer mehr Produkte bestünden sogar ausschließlich daraus.

Und dann präsentiert Pascal stolz die neueste "Geli"-Kanne. Sie ist dunkelgrau und zugleich ein Lichtblick. Denn zum ersten Mal konnten sie im Blaspressverfahren einen Hohlkörper zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial herstellen. Die Hälfte davon kommt aus sogenanntem Post-Consumer-Material. Gut möglich also, dass unser eigener Plastikmüll als Blumentopf oder Balkonkasten eines Tages zu uns zurückkehrt. Oder eben als Gießkanne, made in Alzenau.