Die Klagewelle gegen das Polizeiaufgabengesetz -und ihre Motive

Demonstranten, Journalisten, Fan-Betreuer bei Bundesliga-Spielen – sie alle und weitere Personengruppen könnten durch das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in ihren Grundrechten beschnitten werden, fürchtet die Linkspartei. Daher hat die Partei Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen Artikel 60a des PAG eingereicht.

Die Linke stört sich an einem aus ihrer Sicht in dem Artikel zu wenig definierten Sicherheitsrisiko. Das ermöglicht Behörden eine so genannte Zuverlässigkeitsprüfung, etwa von Teilnehmern bei Demonstrationen. Ates Gürnipar, Landessprecher der Linken, sieht die Möglichkeit eines "Einfallstores für zukünftige Überwachungsmaßnahmen".

Geburtstagsfeier als Anlass für Zuverlässigkeitsprüfung?

Diese Zuverlässigkeitsprüfung hält Die Linke für grob verfassungswidrig und hat die Rechtsanwältin Adelheid Rupp mit der Prüfung der Klage beauftragt. Rupp sagt, die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit werde durch das PAG nicht gewahrt. Sie bewertet die Zuverlässigkeitsprüfung als unverhältnismäßig: "Rein theoretisch kann auch die private Geburtstagsfeier, soweit sie ein erhebliches Sicherheitsrisiko in sich birgt, Anlass für eine Zuverlässigkeitsprüfung sein." Rupp zufolge ist der Artikel 60a weder präzise noch ausreichend definiert.

Welche Klagen gibt es noch gegen das PAG?

Der Vorstoß der Linken reiht sich ein in eine Reihe mehrerer weiterer Klagen – beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof in München. Diese beiden Gerichte können über Verfassungsfragen entscheiden. Sich an beide Gerichte zu wenden – so dürfte die Erwägung der Kläger sein –, erhöht die Chancen auf Erfolg.

Die Grünen im Landtag haben bereits gegen die alte Fassung des PAG geklagt. Sie fordern, den Begriff der "drohenden Gefahr" aus dem Gesetz zu streichen. Denn, so die Argumentation der Grünen: Die Polizei ist für die konkrete Gefahrenabwehr zuständig. Für das Gefahrenvorfeld wiederum ist der Verfassungsschutz zuständig. Die Grünen warnen vor einer "Vernachrichtendienstlichung" der Polizei.

Genau wie die Linken stören sich auch die Grünen an Artikel 60a des neuen Polizeiaufgabengesetzes: Sie wollen ihre Klage noch ausweiten, weil auch sie die Verfassungsmäßigkeit anzweifeln. Auch die SPD-Landtagsfraktion hat für den Herbst eine weitere Klage angekündigt.

Etliche Verfahren sind anhängig

Laut Bayerischem Verfassungsgerichtshof sind allein dort sieben Verfahren anhängig – vier Popularklagen und drei sogenannte Meinungsverschiedenheiten, die von der Landtagsopposition eingereicht wurden.

In Karlsruhe, beim Bundesverfassungsgericht, laufen drei Verfahren gegen das PAG: Schon vor zwei Jahren hatte der SPD-Abgeordnete Horst Arnold mit weiteren Abgeordneten Klage eingereicht. Zudem klagt das "No PAG"-Bündnis in Karlsruhe. FDP, Grüne und Linke im Bundestag haben schon 2018 ein Normenkontrollverfahren angestrengt.

Wie geht es weiter?

Über all diese Klagen ist noch nicht entschieden. Wie schnell der Bayerische Verfassungsgerichtshof Entscheidungen über die noch offenen und neuen Klagen trifft, das ist laut Generalsekretärin des Verfassungsgerichtshofes derzeit nicht absehbar. Der Verfassungsgerichtshof fällt übrigens keine Urteile, sondern erlässt Entscheidungen.

Der Verfassungsrechtler Walther Michl von der LMU München rechnet damit, dass es eine mündliche Verhandlung geben wird. Diesen Termin könnten die Antragsteller nutzen, um öffentlich, also auch im Beisein der Medien, ihre Sichtweise zu erläutern.

Danach hat das Gericht drei Möglichkeiten, wie es entscheiden kann: Es kann befinden, dass die Norm, also in diesem Fall die angegriffenen Artikel des PAG, in Ordnung ist.

Die zweite Möglichkeit ist, dass die Richter Bedenken haben, die sich durch verfassungskonforme Auslegung beheben lassen. Konkret, etwa im Fall der Klage der Linken, könnte der Verfassungsgerichtshof fordern, dass konkretisiert werden muss, wann die Zuverlässigkeitsprüfung zulässig ist. Dann würde der Verfassungsgerichtshof in den Entscheidungsgründen deutlich machen, wie die verwendeten Rechtsbegriffe auszulegen sind, um die Grenzen der Verfassung einzuhalten.

Die dritte Option ist, dass das Gericht die Norm für nichtig erklärt, also aus dem Gesetz streicht.

Was gilt als wahrscheinlich?

Aus Sicht von Verfassungsrechtler Michl ist es wahrscheinlich, dass der Verfassungsgerichtshof die Rechtsbegriffe (wie die Voraussetzungen der Zuverlässigkeitsprüfung) genauer ausformuliert. "Denn im derzeit geltenden Gesetz sind die Rechtsbegriffe relativ großzügig gehalten", sagt Michl.

Wann kommt der Landtag wieder ins Spiel?

Der Landtag spielt vermutlich in dieser Angelegenheit gar keine Rolle mehr. Der Gesetzgebungsprozess im Parlament ist durch die Zustimmung zum Gesetz durch die Regierungsfraktionen beendet. Politisch besteht kein Handlungsbedarf. Nur für den Fall, dass ein Gesetzentwurf zu einer erneuten PAG-Änderung eingebracht wird, beschäftigt sich der Landtag wieder damit.