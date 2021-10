"Die Kiste": Wohnzimmer von Jim Knopf und Kasperl wird 20 Jahre

Über eine Million Besucherinnen und Besucher haben sie schon besucht, im Museum in der Spitalgasse: Die Helden der Augsburger Puppenkiste, die ganze Generationen durch ihre Kindheit begleitet haben. Seit 20 Jahren ist das Puppentheatermuseum "Die Kiste" Heimat für Jim Knopf, Urmel aus dem Eis und das Sams - samt Original-Kulissen.

Augsburger Puppenkiste in Museum, Film und Social Media

Die Insel Titiwu, auf der Professor Tibatong das Urmel entdeckt, und natürlich den Kasperl, der Schülern in einem Video schon einmal die Verwendung von Corona-Tests erklärt hat, gibt es hier. Aber auch unbekanntere Produktionen der Puppenkiste sind in der "Kiste" ausgestellt: Von Lilalu im Schepperland bis zu den rollenden Rittern der Blechbüchse bietet das Museum einen Ort für all die Kindergeschichten, die auf der Bühne der Augsburger Puppenkiste erzählt wurden - oder in den Fernsehproduktionen und auf Social Media.

Ein Porträt der Puppenschnitzerin Hannelore Marschall-Oehmichen finde Sie hier.

"Die Kiste" zeigt Marionetten aus aller Welt

Nicht nur eigene Puppen und Kulissen sind im ersten Stock über der Puppenkiste beheimatet: Marionetten von den Puppenbühnen aus aller Welt sind dort zu sehen, aktuell beispielsweise in der Sonderausstellung "Gesucht wird… Kriminalgeschichten auf der Puppenbühne". In der Corona-Zwangspause ist außerdem ein neues Ein- und Ausgangssystem in der "Kiste" installiert worden, so dass der Eintritt jetzt kontaktlos und barrierefrei möglich ist.