Die katholische Kirche im Dilemma: Image oder Geld?

Zwei Zivilrechtsklagen von Missbrauchsopfern stellen die katholische Kirche vor ein Dilemma: Soll sie auf Verjährung pochen und damit die Betroffenen vor den Kopf stoßen – oder hohe Entschädigungszahlungen riskieren? Heute muss sich das Erzbistum München und Freising entscheiden.

Erzbistum Köln pocht nicht auf Verjährung

Der Kölner Erzbischof, Kardinal Woelki, hat sich bereits entschieden und nicht auf Verjährung bestanden – in einem am Kölner Landgericht laufenden Verfahren, in dem der Kläger rund 800.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum fordert, weil hohe Kirchenverantwortliche den Täter in den 70er Jahren deckten und immer wieder an andere Arbeitsstellen versetzten.

Für die 69-jährige Agnes Wich aus München, die selbst als Kind von einem Priester missbraucht wurde, ist Woelkis Verzicht auf die so genannte Verjährungseinrede, wie es auf Juristendeutsch heißt, die einzig denkbare Entscheidung: "In Köln gibt es letztendlich gar keine andere Chance, als dieses Verfahren zuzulassen, weil die Gläubigen nur noch mit einer geballten Wut durch die Gegend laufen und nicht mehr akzeptieren würden, wenn Betroffene in irgendeiner Form benachteiligt werden", sagt Wich.

Betroffene hören, ihr Leid anerkennen und bedingungslos aufklären – das hatte sich die katholische Kirche in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Fahnen geschrieben. Das wären freilich nur Lippenbekenntnisse, sollte die Kirche nun vor einem weltlichen Gericht die Verjährung geltend machen, sagt Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster.

"Berufen sie sich auf die rechtlich zulässige Verjährung, dass die Ansprüche also zivilrechtlich verjährt sind und dass kein Rechtsgrund mehr besteht, eine Entschädigung zu zahlen, stehen sie als moralische Verlierer da," so Schüller. "Denn sie lassen den Opfern sexualisierter Gewalt, denen es ihr Leben lang miserabel geht, keine Gerechtigkeit widerfahren."

Aus dem Protokoll spricht auch die Sorge ums Geld

Ein moralisches Dilemma, dessen sich die Bischöfe und ihre Rechtsberater durchaus bewusst sind. Das geht aus kircheninternen Dokumenten hervor, über die bereits die ZEIT und der WDR berichteten und die dem BR und Correctiv vorliegen. In einem Sitzungsprotokoll der Rechtskommission der deutschen Bischofskonferenz werden einige Bistumsjustiziare zitiert, die bereits Ende September vergangenen Jahres ausführlich über die beiden Klagen und die Frage der Verjährungseinrede diskutierten.

Da wird auf die "potentiellen Austritte und möglichen Reputationsschäden" hingewiesen, zu denen es kommen könnte, wenn die Kirche von der Verjährung Gebrauch mache. Die "mediale Wirkung" sei zu bedenken – und die "Fürsorgepflicht für die Betroffenen". Aus dem Protokoll spricht aber auch eine weitere Sorge – die Sorge ums Geld. "Auf die Diözesen könnten bei einer Vielzahl zu berücksichtigender Fälle unter Umständen erhebliche haushaltsrelevante Zahlungen teilweise in Millionenhöhe zukommen", wird die Einschätzung des Essener Bistumsjustiziars zitiert.

Kirchenrechtler Schüller hält das für realistisch. Die Missbrauchsgutachten der Bistümer hätten inzwischen viele Fälle dokumentiert, bei denen ein Organisationsverschulden vorliege, nämlich dann, wenn etwa Kirchenverantwortliche Täter gedeckt und immer wieder versetzt hätten. So geschehen in den beiden Fällen, die vor den Landgerichten Traunstein und Köln verhandelt werden.

Aufgrund der gravierenden oft lebenslangen Folgen des Missbrauchs für die Betroffenen seien Gerichte inzwischen bereit, ihnen hohe Entschädigungssummen zuzusprechen. Für einige Bistümer könnte das auch zur Pleite führen, so Schüller: "Wenn es um zehn, fünfzehn, zwanzig Fälle dieser Art geht, mit einem Volumen von 600.000 Euro, wie es in Köln jetzt ansteht, dann können kleinere Diözesen, die nicht so große Rücklagen haben, wie die großen Diözesen, schnell in eine Schieflage kommen." Die zeige sich bereits in Frankreich, wo die Kirchen deutlich ärmer sind. "Die müssten jetzt Immobilien verkaufen, um diese Schadensersatzleistungen zu tragen."

Verjährung: moralische, rechtliche und finanzielle Frage

Bisher undenkbare Summen, die die Bistümer für die schweren Fehler der Vergangenheit zahlen müssten. Ein Preis, der um ein Vielfaches höher wäre als die Anerkennungsleistungen von 5.000 bis maximal 50.000 Euro, die Bistümer aktuell freiwillig an Missbrauchsbetroffene zahlen. Aber auch ein Preis, den die Kirche in den Augen vieler Gläubigen zahlen müsse, um wieder glaubwürdig zu sein, meint Schüller: "Was im Moment über die Entschädigungszahlungen freiwillig in Bonn läuft, ist für die meisten Diözesen aus der Portokasse zu bezahlen. Das tut nicht weh, das kann man aus dem laufenden Vermögen bezahlen. Aber das wäre dann wirklich mal ein Punkt, wo man merkt, alles hat seinen Preis. Und die Opfer haben jetzt das gute Recht, für die starken Beeinträchtigungen ihres Lebens eine massive Summe zu bekommen, die dann auch das kirchliche Leben beeinträchtigt."

Vor Gericht Verjährung geltend machen oder nicht? Diese Frage bringt die deutschen Bistümer nicht nur in eine moralische und wirtschaftliche Zwickmühle, sondern auch in eine rechtliche. Denn wenn Bistümer künftig Vermögen veräußern, um Entschädigung zu zahlen, könnten sie sich der Untreue strafbar machen. Grund ist die so genannte Vermögensbetreuungspflicht, sagt Thomas Schüller: "Alle, die das Vermögen der Kirche verwalten, müssen Schaden vom Vermögen abwenden. Sie dürfen Vermögen nur veräußern und einsetzen, wenn es einen Rechtsgrund gibt. Und den gibt es ja nicht, wenn die Verjährung eingetreten ist, also wie man es macht – man ist doppelt in einer Dilemmasituation."

Finanzkommission: nicht auf Verjährung verzichten

Deshalb verwundert es nicht, dass die Finanzkommission der Bischofskonferenz den Bistümern laut einem weiteren kircheninternen Dokument, das dem BR und Correctiv vorliegt, empfohlen hat, "nicht auf die Einrede der Verjährung bei Klagen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch zu verzichten". Diese Linie vertreten auch einige bayerische Bistumsjustiziare, wie aus dem Sitzungsprotokoll der Rechtskommission der DBK deutlich wird. Bei der Verjährungseinrede handele es sich um eine "unternehmerische Entscheidung", wird der Justiziar der Diözese Würzburg, Christopher Benkert, zitiert. "Er habe Bischof Jung von der Einrede der Verjährung abgeraten", heißt es. "In einzelnen Fällen könnte man nach dem Gerichtsverfahren, in dem die Einrede erhoben wird, eine privatwirtschaftliche Vereinbarung treffen." Auch Jochen Backes von der Rechtsabteilung des Bistums Eichstätt, "sieht eine erhebliche Gefahr, würde auf die Einrede der Verjährung verzichtet".

Spannend bleibt, ob sich das Erzbistum München vor dem Landgericht Traunstein auf die Verjährung berufen wird. Ein 38-Jähriger Mann aus Oberbayern klagt unter anderen gegen die Münchner Erzdiözese und deren ehemalige Erzbischöfe Wetter und Ratzinger. Die Frist für die Klageerwiderung läuft heute ab. In dem Protokoll von der Sitzung der Bistumsjuristen Ende September 2022 wird der Leiter der Stabstelle Recht im Erzbistum München und Freising, Helmut Kniele, zitiert, "auch externe Rechtsanwälte würden davon abraten, die Einrede nicht zu erheben". In der vergangenen Woche hatte das Erzbistum mitgeteilt, in der Sache noch nicht entschieden zu haben.

Kirchenrechtler Thomas Schüller räumt – im Falle eines Verzichts auf Verjährung – dem Traunsteiner Kläger gute Chancen ein. Denn zumindest ein früherer Erzbischof, Kardinal Friedrich Wetter, habe zugegeben, den seelsorglichen Einsatz des Täters verantwortet zu haben, mit Wissen um dessen Straftaten.