Die Kandidaten für den BR-Fünfkampf

MARTIN HAGEN - FDP

Mit einem jungen Kandidaten an der Spitze will die FDP nach fünf Jahren Pause den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Der 37-jährige Martin Hagen, in Italien geboren und in Rosenheim aufgewachsen, hatte sich in einer Urwahl gegen eine ganze Reihe von Mitbewerbern durchgesetzt. Am Ende einer Stichwahl gelang ihm auch der Erfolg gegen den ehemaligen Landeschef Albert Duin. Der zweifache Vater ist äußerst redegewandt, kann überzeugend argumentieren - und kann quasi auf eine FDP-Karriere aus dem Bilderbuch verweisen: Politik-Studium, Unternehmensberater, Pressesprecher der bayerischen FDP-Landesgruppe im Bundestag, acht Jahre lang Hauptgeschäftsführer der bayerischen FDP, dann wieder selbstständiger Strategie- und Kommunikationsberater. Und jetzt bewirbt er sich nicht nur um ein Landtagsmandat, als Direktkandidat im Stimmkreis Rosenheim-Ost, sondern führt die FDP auch gleich noch als Spitzenkandidat in die alles entscheidende Wahl am 14. Oktober.