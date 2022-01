"Die Juden hatten das Recht, sich an den Deutschen zu rächen"

Ende 1999 leitet die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Ermittlungen gegen zwei hochbetagte israelische Staatsbürger ein: Joseph Harmatz und Leipke Distel, 74 und 77 Jahre alt. Der Vorwurf: Versuchter Mord. Die bayerische Justiz will Harmatz und Distel wegen einer Tat belangen, an der die beiden im April 1946 beteiligt waren: Ein Attentat auf SS-Männer, die damals in einem Nürnberger Internierungslager auf ihren Prozess warten. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sorgen international für Empörung, insbesondere in den USA und Israel. Während unzählige deutsche NS-Täter niemals juristisch belangt worden sind und unbehelligt ihren Ruhestand genießen können, sollen sich nun ausgerechnet Überlebende der Shoa vor deutschen Richtern verantworten.

Der Name ist Programm: "Rache"

Ausgelöst worden sind die Ermittlungen durch Interviews, die Harmatz und Distel Ende der 1990er Jahre zwei deutschen Journalisten gegeben haben. Darin berichten sie zum allerersten Mal über jene Organisation von Shoa-Überlebenden, der sie sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs angeschlossen haben: "Nakam" – hebräisch für Rache. Der Name ist Programm: Es geht um Rache an den Nazi-Tätern, Rache für die Millionen Menschen, die von den Deutschen ermordet worden sind.

"Wir mussten etwas tun, damit sich die Leute merken, dass solche Gräueltaten bestraft werden", erzählt Joseph Harmatz damals den Nürnberger Journalisten. "Solche Verbrechen müssen in einer Weise bestraft werden, die den Leuten im Gedächtnis bleibt."

Ein Anschlag in der Nazi-Hochburg

Joseph Harmatz ist vor rund fünf Jahren gestorben. Als letztes Mitglied der Gruppe "Nakam" und Beteiligter an einem spektakulären Anschlags, der sich in der Nacht vom 13. auf den 14. April 1946 in Nürnberg ereignet. Zu diesem Zeitpunkt läuft in der Stadt, in der die Nazis einst ihre Reichsparteitage veranstalteten und ihre Rassegesetze verkündeten, der Hauptkriegsverbrecherprozess. Auf der Anklagebank: hochrangige Nazi-Funktionäre und Massenmörder wie Herrmann Göring, Rudolf Hess, Hans Frank, Ernst Kaltenbrunner oder Alfred Jodl. Im Gerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalastes wird das ganze Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen vor den Augen der Weltöffentlichkeit ausgebreitet.