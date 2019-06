"Die-in" Demo von Klimaschützern am Flughafen München

Rund 20 Klimaschützer haben am Fronleichnamstag am Flughafen München gegen den Flugverkehr protestiert: Sie legten sich zwischen den beiden Terminals auf den Boden und verharrten dort fast zwei Stunden lang regungslos.

Zu viel CO2 durch Flüge

Zu der Aktion aufgerufen hatte eine Privatfrau aus Neubeuern im Landkreis Rosenheim, die unter anderem bei der Initiative "Extinction Rebellion" um Unterstützer geworben hatte. Sie selbst verteilte während des "Die-in" Flugblätter und appellierte damit an Fluggäste und andere Passanten, durch Verzicht zur "Rettung des Planeten" beizutragen. Denn mit nur einem Flug nach Teneriffa würden 1,3 Tonnen CO2 erzeugt – "also so viel wie mit einem Jahr heizen". Doch "für den Planeten verträglich" seien nur zwei Tonnen CO2 pro Jahr und Einwohner, so die Botschaft der Demonstranten für den Klimaschutz.