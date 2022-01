Die Hochwasserlage in Oberfranken hat sich entspannt

Die Hochwasserlage in Oberfranken hat sich deutlich entspannt. In den Landkreisen Kulmbach und Bayreuth seien sämtliche Pegelstände inzwischen rückläufig, so Christian Hansl von der Integrierten Leitstelle der Rettungsdienste in Bayreuth an BR-Anfrage. Man habe eine "absolut ruhige Nacht" erlebt.

Fast alle gesperrten Straßen sind wieder frei

Der Pegelstand des Mains bei Mainleus in Landkreis Kulmbach liegt mit 370 Zentimetern (Stand: 09.30 Uhr) noch bei Meldestufe zwei von vier. Alle anderen Gewässer sind mittlerweile wieder bei Meldestufe eins angekommen. Fast alle wegen Hochwasser gesperrten Gemeindeverbindungsstraßen sind wieder offen. Nur zwischen Feuln und Trebgast im Landkreis Kulmbach sowie zwischen Unterwaiz und Unterkonnersreuth im Landkreis Bayreuth müssen Autofahrer noch Umwege in Kauf nehmen.

Landkreis Coburg: Steinach und Main sinken weiter

Auch im Landkreis Coburg verlief die Nacht ruhig. Die Pegel in den Landkreisen Coburg, Kronach und Lichtenfels seien ebenfalls allesamt rückläufig, sagt Stephan Schwab von der Integrierten Leitstelle. Die Steinach bei Fürth am Berg ist mit 241 Zentimetern noch auf Meldestufe 2, ebenso wie der Main bei Schwürbitz im Landkreis Lichtenfels mit 402 Zentimetern. Beide seien jedoch "sinkend". Die Itz bei Itzgrund liege inzwischen sogar schon wieder unterhalb der Meldestufe eins.

Erneute Zuspitzung der Hochwasserlage wird nicht erwartet

Wegen starker Regenfälle hatte sowohl für die Itz im Itzgrund als auch für die Steinach in der Nähe von Neustadt bei Coburg sowie für den Main bei Mainleus am Mittwoch (05.01.) die Meldestufe drei von vier gegolten. Dass sich die Lage in den kommenden Tagen noch einmal zuspitzen könnte, erwarten die Einsatzkräfte in Oberfranken nicht. "Es hält sich alles in Grenzen - letztendlich haben wir noch einmal Glück gehabt", erklärte Stephan Schwab von der Leitstelle in Coburg.