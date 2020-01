"Die Hausmeisterin": Schauspielerin Veronika Fitz gestorben

Auf renommierten Münchner Theaterbühnen

Nach ihrer Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München trat sie am Volkstheater München auf, am Burgtheater Wien und mit Siegfried Lowitz an den Münchner Kammerspielen. In den 1950er Jahren stand Fitz in der "Geierwally" und im "Wirtshaus im Spessart" zum ersten Mal vor der Kamera. Es folgten "Funkstreife Isar 12", "Der Komödienstadel", "Königlich Bayerisches Amtsgericht" und "Der Millionenbauer."

Veronika Fitz hatte nie einen anderen Wunsch als die Schauspielerei. Sie stammt aus einer großen Künstlerfamilie und war schon der Star in der Fitz-Kinderbühne, die ihre Mutter Ilse geleitet hat.

Fast das ganze Leben lang in Krailling bei München

Veronika Fitz war mit dem Schauspieler Willi Anders verheiratet, der 1971 gestorben ist. Fitz lebte fast ihr ganzes Leben in ihrem Geburtsort Krailling bei München. Ihre letzten Jahre verbrachte sie nahe bei ihrer Tochter Ariela, einer renommierten Drehbuchautorin, in Prien am Chiemsee.