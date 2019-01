Die gute Seite des Schnees: Hochbetrieb am Lift in Thurmannsbang

Das "Mini-Skigebiet" Erlenberg in Thurmannsbang im Landkreis Freyung-Grafenau mit einem kleinen Bügellift und einer 200 Meter langen Skipiste: Engagierten Ehrenamtlern ist es zu verdanken, dass in der "Ski-Arena Thurmannsbang" Hochbetrieb herrscht.

Ein Besuch

14 Uhr nachmittags: In einer Stunde macht der Lift auf - hier am Erlenberg bei Thurmannsbang. Walter Kriegl und Walter Obermeier, die beiden Vorstände vom Skiclub Dreiburgenland, müssen noch ein paar Dinge checken: Funktionsprüfung auf Zuruf - an einem 200-Meter Hang mit 20 Meter Höhenunterschied geht das. Was grad nicht geht, ist die Pistenraupe.

Der Mann von der Gemeinde ist gleich da und prüft nochmal die Batterie. Passt! Die Raupe kann noch ein paar Runden drehen, bevor es losgeht.

Ehrenamt regiert den Erlenberg

Hier am Erlenberg - einer der kleinsten Skihänge im Bayerischen Wald - regiert das Ehrenamt. Die Männer und Frauen vom Skiclub sind für alles zuständig: Liftstüberl aufmachen, Piste herrichten, Ein- und Ausstieg am Lift sichern, Tickets verkaufen.

15 Uhr: Der Liftbetrieb geht los. Schnee hat es genug. "Gott sei Dank", sagt Vorstand Kriegl. Eine Schneegarantie gibt es hier auf gut 500 Meter nicht. "Wir haben schon ein, zwei Jahre g’habt ganz ohne Schnee. Normalerweise können wir zwischen fünf und 20 Tagen fahren…"

40-50 Kinder ziehen an diesem Nachmittag ihre Spuren in den Schnee. Und auch um die kümmert sich der Skiclub. Walter Obermeier setzt ein paar Stangen in den Hang, ein Cousin Erwin übernimmt das Training.

Ohne Ehrenamt keine Skifahrer

Skipisten wie hier am Erlenberg sind wichtig, überlebenswichtig für den Skisport. "Sonst hätten unsere Kinder bis Arber oder Mitterfirmiansreut keine Chance zum Skifahren. Wenn wir uns nicht annehmen würden, dann die Skifahrer hier aussterben", sagt Skilehrer Erwin Obermeier.

Ab 17 Uhr beleuchtet das einmastige Flutlicht den 200-Meter-Hang. Im winzigen Liftstüberl gibt es Würstlsemmeln und Spezi für die Ski-Kids.