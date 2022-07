Die Grundel: Eingeschleppter Fisch verdrängt heimische Arten

Die Grundel: Unaufhaltsam, wenn sie einmal da ist

Mit rund 2.000 Spezies stellen Grundeln weltweit eine der artenreichsten Fischfamilien dar. Die ersten Schwarzmeergrundeln in Deutschland wurden Mitte der 1980er Jahre in der bayerischen Donau nachgewiesen, so der Landesfischereiverband Bayern. "Weiter verbreitet haben sie sich durch den Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals um 1992. Exemplare der Marmorierten Grundel passierten über das Rheineinzugsgebiet bereits im Jahre 2002 die niederländische Grenze und haben auf ihrem Weg enorme Populationsdichten im Donau-, Main- und Rheingebiet ausgebildet."

Doch nicht nur in Deutschland ist vor allem die Schwarzmeergrundel weit verbreitet. Auch in Seen in Nordamerika, im Ostseeraum und bis nach Moskau wurde die Grundel bereits heimisch. Der Landesfischereiverband Bayern bezeichnet die Grundel als "erfolgreichste Art in bayerischen Gewässern". Vor allem Blocksteinschüttungen, die als Befestigung für Schifffahrtsstraßen verwendet werden, sind ein bevorzugtes Gebiet für die Grundel.

Allesfresser, der sich permanent verbreitet

Alle Schwarzmeergrundeln besitzen ein hohes Vermehrungspotential. Sie können bereits im ersten Jahr geschlechtsreif werden und sie laichen nicht nur in einer bestimmten Zeit, sondern während der gesamten Vegetationsperiode. Die Schwarzmundgrundel verfügt von allen Grundelarten weltweit über das größte Verbreitungsgebiet. Sie frisst fast alles, was sich bewegt, von kleinen Krebstiere, Mückenlarven und Schnecken bis hin zu hartschaligen Muscheln.

Die Kesslergrundel wurde in der bayerischen Donau erstmals 1999 in der Nähe von Straubing gefunden. Inzwischen hat sich die Art in der gesamten schiffbaren Donau etabliert und über den Rhein-Main-Donau Kanal hinaus in den Rhein von der Schweiz bis in die Niederlande verbreitet. Dennoch kommt die Kesslergrundel meist in geringeren Dichten als die Schwarzmundgrundel vor. Die Nackthalsgrundel wurde in Deutschland 2011 erstmals in der Nähe von Regensburg entdeckt. Mittlerweile hat auch sie sich erfolgreich bis ins Rheineinzugsgebiet verbreitet. Und auch bei der Kontrollfahrt in Bamberg wurde diese invasive Art erstmals auch in der Regnitz festgestellt.

Einen kleinen Ausblick gibt es jedoch: Die Fischer haben nun erste Hinweise, dass die Grundel als Beute von Raubfischen entdeckt wurden. Das wird nicht ihren Vormarsch aufhalten, aber es steckt ein Stück Hoffnung in der Nachricht.

Mittlerweile wird die Grundel auch als Essfisch angeboten. Vorteil: Der kleine Räuber hat nur wenige Gräten und ein festes Fleisch.

Süßwassertierarten in extremer Gefahr

Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei haben erstmals die globale Bestandsentwicklung der größten Wirbeltierarten in Binnengewässern bestimmt. Von 1970 bis 2012 sind die weltweiten Bestände der Süßwasser-Megafauna um 88 Prozent zurückgegangen – der Verlust ist damit doppelt so hoch wie bei Wirbeltieren an Land oder im Meer. Zur Süßwasser-Megafauna zählen alle Tierarten, die in Flüssen und Seen leben und mehr als 30 Kilo wiegen. Darunter fällt auch der Stör oder der Karpfen. Besonders betroffen sind große Fischarten, wie beispielsweise der Riesenwels. Sein Bestand ging sogar um 94 Prozent zurück. Das Artensterben auch in unseren heimischen Flüssen und Seen vollzieht sich langsam und fast unbemerkt, aber mit großen Folgen.