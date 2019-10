Die Grünen in Bayern feiern 40-jähriges Jubiläum

Wie sich die Grünen in den vergangenen 40 Jahren verändert haben, das zeigte schon der Ritt durch vier Jahrzehnte Wahlwerbung zu Beginn der Geburtstagsfeier, was bei den Anwesenden am Münchner Nockherberg für viele Lacher sorgte.

In den Jahren seit ihrer Gründung hat sich die Partei entwickelt - von der Anti-Establishment-Partei hin zu einer Partei, die fest in der politischen Landschaft verwurzelt ist, sagt die Landesvorsitzende der Grünen, Sigi Hagl. Trotzdem sei sich die Partei immer treu geblieben und habe den grünen Faden nie verloren. Bayern sei deshalb ökologischer, weltoffener und feministischer geworden.

Steigende Mitgliederzahlen

Dass ihre Politik gut ankommt, zeigt sich laut Hagl auch an der wachsenden Mitgliederzahl. Waren es 1995 noch gut 6.000 Mitglieder, wird demnächst wohl das 15.000 Mitglied begrüßt werden.

Einer, der sich noch gut an die Anfänge der Grünen erinnern kann, ist Jörg Westerhoff, Gründungsmitglieder der Augsburger Grünen und von 1980 bis 1982 auch Landesvorsitzender. Seiner Meinung nach hat sich der Stil, wie die Grünen aufgetreten sind, geändert. Sie hätten gelernt, dass man nur weiterkommt, wenn sie die Sprache der anderen sprechen und zuhören. Allerdings, sagt Westerhoff, die Grünen seien noch längst nicht am Ziel ihrer Vorstellungen. Lange habe man sie und ihre Themen schlicht nicht ernst genommen.

Erfolge trotz fehlender Regierungsbeteiligung

Dass die Grünen trotz fehlender Regierungsbeteiligung Erfolge erzielt haben, lässt sich nicht bestreiten: Angefangen vom Widerstand gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf, über den Kampf für die Gleichberechtigung bis zum erfolgreichen Volksbegehren "Rettet die Bienen“ gemeinsam mit der ÖDP. Angesichts der großen Unterstützung aus der Bevölkerung, haben auch die anderen Parteien erkannt: an grünen Themen führt kein Weg vorbei. Was aber heißt das für die Grünen? Fürchten sie, dass sie deshalb an Boden verlieren - beispielsweise weil die CSU und Ministerpräsident Markus Söder jetzt auch auf Arten- und Klimaschutz setzen?

Die Landesvorsitzende Sigi Hagl winkt bloß ab: Ein "green-gewashter" Söder sei kein Problem, meint sie.

Lauter und radikaler

Christian Magerl, Grünen-Urgestein und Mitglieder der ersten Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag, würde in der Rückschau vor allem beim Klimaschutz eines anders machen: Er würde lauter und radikaler auf die Belange der Grünen aufmerksam machen.

Und in 40 Jahren - wenn die bayerischen Grünen ihren 80. Geburtstag feiern? Für Christian Magerl ist klar: Dann hat oder hatte Bayern einen grünen Ministerpräsidenten.