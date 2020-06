Die Grünen fordern 365-Euro-Ticket für Landkreis Forchheim

Bereits im November vergangenen Jahres hat sich der Landkreis Forchheim in einem Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten für günstigere Gestaltung Tickets im Nahverkehr ausgesprochen. Daran erinnert nun die die Kreistagsfraktion der Grünen im Landkreis Forchheim.

Grünen fordern großflächige Einführung des 365-Euro-Tickets

Bei der Sitzung habe man sich unter anderem dafür ausgesprochen, dass sich der Preis für eine Jahreskarte am 365-Euro-Ticket orientieren solle. Aus Sicht des Landkreises Forchheim müsse vermieden werden, dass nur in bestimmten Bereichen ein 365-Euro-Ticket eingeführt wird und im Rest des Verkehrsgroßraums Nürnberg (VGN) das unübersichtliche Tarifsystem bestehen bleibe.

"Ich fordere, dass der Landkreis Forchheim sich an der Initiative von Städten und Landkreisen für ein 365-Euro-Ticket beteiligt und dies Söder gegenüber vertritt." Karl Waldmann, Mitglied des Fraktionsvorstands der Grünen im Landkreis Forchheim

Mehrere Städte und Landkreise im VGN zeigen Interesse

Um den Spartarif auch jenseits der Nürnberger Stadtgrenzen gelten zu lassen, soll mit anderen Kommunen im Verkehrsverbund VGN gesprochen werden. In einem gemeinsamen Brief an die Geldgeber in Bund und Land haben bereits mehrere Kommunen im VGN-Bereich signalisiert, dass sie ebenfalls an einem 365-Euro-Ticket für alle interessiert seien.