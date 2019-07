Die Glasflaschen in Bayern werden knapp

Viel trinken, das ist bei dieser Hitze notwendig. Und das beschert auch den Getränkemärkten in Bayern gute Umsätze. Dabei wird ein Problem immer drängender. Die Glasflaschen werden knapp. In einigen Getränkemärkten klaffen erste Lücken, weil einzelne Nischenprodukte nicht mehr nachgefüllt werden können. Es fehlen Glasflaschen.

Flaschenknappheit

In einem großen Getränkemarkt in Landau an der Isar dreht sich seit Tagen alles um leere Glasfalschen. Die sind Mangelware. Nicht nur hier, sondern in ganz Bayern. Zweimal schon wurde Getränkehändler Ludwig Endres vom Fachverband als bester Getränkehändler Deutschlands ausgezeichnet. Doch jetzt wirkt sogar er ratlos.

"Ich habe so etwas in meiner ganzen Arbeitszeit noch nicht erlebt: Flaschenknappheit, Leergutknappheit. Wir kämpfen um jede Kiste, die unsere Kunden zurückbringen, damit wir lieferfähig bleiben." Getränkehändler Ludwig Endres

In den Getränkemärkten klaffen erste Lücken. Große und kleine Hersteller können einzelne Produkte nicht mehr liefern, weil die Flaschen fehlen. Der Getränkehändler befürchtet, dass sich die Lage in den kommenden Tagen und Wochen noch zuspitzen könnte.