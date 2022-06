Die Gemeinde Kößlarn feiert ihren neuen Marktplatz

Die 2000-Einwohner-Gemeinde Kößlarn im Landkreis Passau in Festlaune: Von Freitag bis Sonntag wird die Sanierung des Marktplatzes gefeiert. Vier Millionen Euro sind hier in den letzten drei Jahren investiert worden.

Nahwärmenetz und Barrierefreiheit

"Mit der Marktplatzsanierung haben wir einiges für die Zukunft der Gemeinde getan", beschreibt Bürgermeister Willi Lindner (ÖDP/Aktive Bürger Kößlarn) die Sanierungsmaßnahmen. Sämtliche Kanal-, Wasser- und Stromleitungen seien hergerichtet und ein Leerrohrsystem für Glasfasererschließung mit verlegt worden. Ein Nahwärmenetz versorgt 30 Haushalte und ersetzt somit 150.000 Liter Öl und Gas. Erzeugt wird die Wärme mit regionalen Hackschnitzel. Im Bereich der Durchgangsstraße wurden große Flächen mit Bayerwaldgranit gepflastert. Sämtliche Hauseingänge am Marktplatz wurden barrierefrei gestaltet.

Buntes Programm: Bieranstich, Musikkabarett und Gottesdienst

"Herz" des neuen Platzes ist das Ensemble aus dem neuen Marktbrunnen und einem Kunstwerk des Künstlers Dominik Dengl: ein Keiler - seit dem 15. Jahrhundert das Wappentier von Kößlarn. Finanziert werden konnten Brunnen und Kunstwerk durch eine Erbschaft. Eine Kößlarner Bürgerin hatte der Gemeinde eine sechsstellige Summe vermacht.

Der Ort feiert den Abschluss der Sanierung mit einem großen Fest. Bieranstich ist am Freitagabend um 19 Uhr. Am Samstag gibt es dann ab 14 Uhr volles Programm mit Bauernbühne, Blaskapelle, Musikkabarett und Kinderfest. Am Sonntag wird der neue Marktplatz im Rahmen eines Gottesdienstes (10 Uhr) gesegnet.