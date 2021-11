Die Geflügelpest ist zurück: Maßnahmen werden getroffen

Auch diesen Herbst ist die Lage an den Geflügelhöfen erneut angespannt – die Geflügelpest breitet sich wieder in Bayern aus. Mitte Oktober wurde eine Wildente im Landkreis Cham und Anfang November eine zweite Wildente im Nürnberger Lang positiv auf die Geflügelpest getestet. Viele Betriebe haben deshalb bereits Maßnahmen angeordnet, um den Bestand vor dem Virus zu schützen.

So wenig fremde Leute auf dem Hof wie möglich

Diese angespannte Lage hat sich auch bei der Recherche gezeigt: Nahezu ein Dutzend Geflügelhöfe wollten keine fremden Besucher auf dem Hof. Fündig wurden wir letztlich in Kleinpinning im Landkreis Straubing-Bogen auf dem Hof von Familie Stangl. 30.000 Legehennen aus Freiland- und Bodenhaltung sind dort zu Hause. Doch auch hier dürfen fremde Leute nicht mal in die Nähe des Stalls und das Gespräch findet auf Abstand mitten in der Hofeinfahrt statt. Zwischen Lagerhallen und geparkten Traktoren erzählt Landwirt Korbinian Stangl, dass er die Sorgen der anderen Hofbesitzer teilt:

"Es ist wie, wenn der Zimmerer praktisch auf einmal kein Holz mehr kriegt. So denken wir schon Anfang November, dass die ersten Fälle kommen. Das Virus ist schleichend wie bei Corona: Da weiß man dann oft auch nicht wo und wie man sich infiziert hat. Man merkt nicht von wem und wann es war, deshalb kann ich es schon nachvollziehen, dass man da Abstand hält und so wenige Leute wie möglich auf den Hof lässt." Korbinian Stangl, Landwirt

Maßnahmen wurden eingeleitet

Auch wenn im Landkreis Straubing-Bogen diesen Herbst noch kein Fall der Geflügelpest gemeldet wurde, hat Familie Stangl bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen. Bevor Korbinian Stangl zu den Hühnern geht, wechselt er seine komplette Kleidung, auch die Schuhe. Danach geht es auf die Desinfektionswanne und ab in den Stall. Futter, Wasser, Verpackungen und alles, was sonst noch mit den Hühnern in Berührung kommt, wie zum Beispiel Schubkarren, werden vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt. Alle Mitarbeiter achten darauf, dass sie keinen Kontakt mit anderen Tieren haben.

Gefahr einer neuen Welle ist groß

Irene Pfeiffer, Referentin für Tierhaltung und Tierschutz beim Bayerischen Bauernverband, versteht die große Vorsicht, die aktuell herrscht, denn laut ihr ist die Gefahr einer neuen Geflügelpestwelle groß. Das Virus sei zwar in Deutschland zum erliegen gekommen, doch nicht in den nordischen Ländern Europas, so Pfeiffer. Deshalb besteht "für den Herbst dieses Jahres wieder eine größere Gefährdung, als wenn auch in den anderen Ländern eine totale Ruhe eingekehrt wäre."

Wie lange die Geflügelhöfe dieses Mal mit dem Virus zu kämpfen haben ist nicht klar. Das soll ganz auf die Temperaturen im Frühjahr ankommen, denn je früher es warm werde, desto schneller sollte sich die Lage beruhigen.

Das Schlimmste wäre ein positiver Fall im eigenen Betrieb

Für Landwirt Korbinian Stangl wäre das Schlimmste, was passieren könnte, ein positiver Fall im eigenen Betrieb. Das würde bedeuten, dass der gesamte Bestand von 30.000 Legehennen gekeult werden müsste. Danach alles waschen und desinfizieren, bis das Virus nicht mehr nachgewiesen wird und das kann dauern.

Sollte ein positiver Fall im Landkreis oder in der näheren Umgebung auftreten könnte die Aufstallpflicht folgen. Dabei dürfen die Tiere nur noch in den Stall oder den Wintergarten. Sollte die Aufstallpflicht länger als 16 Wochen andauern, können die Eier nicht mehr als Freilandhaltung, sondern lediglich als Bodenhaltung verkauft werden. Für Korbinian Stangl wäre dies ein riesiger wirtschaftlicher Schaden:

"Dann brauchen wir zum Beispiel eine andere Verpackung, die Kunden müssen sich umstellen, dass es keine Freilandeier, sondern Bodenhaltung sind. Dann werden die Eier auch nicht mehr so gekauft." Korbinian Stangl, Landwirt

Schwerer Verlauf der Geflügelpest im letzten Jahr

Mitte November letzten Jahres wurde in Bad Füssing im Landkreis Passau zum ersten Mal in Bayern bei Wildenten die Geflügelpest nachgewiesen. Neben den Landkreisen Passau und Rottal-Inn waren mit der Zeit immer mehr Regionen in ganz Bayern betroffen. Teilweise mussten ganze Bestände gekeult werden. Erst im April dieses Jahres konnte das Virus wieder eingedämmt werden, doch nun kommt es zurück.

Das Virus kommt vor allem bei Wasservögeln vor und wird über Zugvögel eingeschleppt. Besonders gefährdet sind Hühner und Puten, denn dort liegt die Erkrankungs- und Sterberate teilweise bei bis zu 100 Prozent. Für Menschen gilt die Geflügelpest als ungefährlich.