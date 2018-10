24.10.2018, 14:41 Uhr

Die Gaibacher Konstitutionssäule: Denkmal für eine Verfassung

Sie ist 32 Meter hoch und in Stein gemeißelt: die Konstitutionssäule im Schlosspark von Gaibach. Das Wahrzeichen erinnert an einen Meilenstein in der bayerischen Geschichte, die Verfassung von 1818.