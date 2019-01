Die Frau mit dem besonderen Auto-Blick bei BMW Dingolfing

Kurz vor ihrem Realschulabschluss war die heute 20-jährige Tina Deller noch völlig planlos, welchen Beruf sie ergreifen möchte. Nach mehreren Gesprächen mit der Berufsberatung fällt die Wahl am Ende auf den Ausbildungsberuf Fahrzeuglackiererin. Für Frauen eher ungewöhnlich, doch Tina findet großen Gefallen an der Arbeit. Und das schlägt sich auf ihre Noten nieder.

Vom Bundespräsidenten ausgezeichnet

Ihre Ausbildung beendet sie als beste Fahrzeuglackiererin Deutschlands. Vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sie in Berlin bei einem Festakt ausgezeichnet. Weil sie rundum zufrieden ist bleibt Tina Deller gleich bei BMW. In der Lackoberflächenendprüfung entscheidet die 20-jährige jetzt, ob das Fahrzeug an den Kunden ausgeliefert wird oder nicht.

Der besondere Blick für kleinste Fehler

Der Beruf bringt eine große Verantwortung mit sich. In der Endabnahme muss Tina den Lack auf minimale Fehler und Unregelmäßigkeiten überprüfen:

"Wenn ich das Auto anschaue dann muss alles passen. Da darf kein Einschluss da sein, da muss die Struktur passen, da muss der Farbton passen, einfach komplett alles." Tina Deller, Lackoberflächenprüferin BMW