Die fränkische Gefühlsachterbahn im Jahr 2021

Das Jahr 2021: Ein langer und grauer Winter im Lockdown zog sich durchs Land, während Schnelltests und Impfungen die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie nährten. Dann endlich bescherte der Sommer etwas Kurzweil und einige Lockerungen.

Die Gastronomie konnte unter Auflagen wieder öffnen, die Schulen den Präsenzunterricht starten und die Aussicht auf ein Leben wie früher stieg. Die Sommermonate brachten solange Entspannung, bis der Regen zu Hochwasser führte und in vielen Teilen Deutschlands verheerende Schäden anrichtete. Schließlich sorgten die neuen Virus-Mutanten wieder für Frust und die Versuche, eine Corona-Welle nach der anderen mit immer neuen Regeln zu brechen, gingen weiter.

Auch positive Wahrnehmung der eigenen Situation

Ein Jahr zum Davonrennen, könnte man meinen. Für die meisten Passanten in der Nürnberger Altstadt stehen aber nicht nur die negativen Schlagzeilen im Vordergrund. Obwohl die Kulturveranstaltungen fehlten und die Kontaktbeschränkungen nervten, kann jeder in diesem Jahr für sich persönlich etwas Positives finden. "Es war auch ein tolles Jahr, weil wir wieder zusammengerückt sind", findet der Nürnberger Thomas Klammer. "Ich habe die Ruhe und die Arbeit im Homeoffice genossen", sagt Spaziergänger Christian Schultze.

Angsterkrankungen nehmen zu

Corona stellte für einige aber auch eine psychische Herausforderung dar. Kliniken verzeichnen vor allem mehr Angsterkrankungen. Die aktuelle Gefahr liegt laut Ärzten darin, dass Menschen, die Hilfe bräuchten, das Krankenhaus aus Angst vor dem Virus meiden und einsam zurückbleiben. "Das Symptom Angst steckt in der Pandemie natürlich bereits drin. Menschen, die auf dem Gebiet vorher schon vulnerabel waren, reagieren auf die Situation noch stärker mit Verunsicherung“, erklärt Dr. Christiane Waller. Die ärztliche Leiterin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Nord bemerkt, dass die Pandemie vor allem bei jungen Menschen auf das Gemüt schlage: "Sie wollen zwar zurück ins Leben, fühlen sich aber ausgebremst, weil Schule, Ausbildungsplätze und soziales Leben so runtergefahren sind."

Symptome frühzeitig erkennen und Hilfe holen

Deshalb sei es wichtig, Symptome wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und Interessenverlust rechtzeitig zu erkennen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, rät die Expertin. "Schwierig wird es dann, wenn der Arbeitsplatz nicht mehr besucht werden kann, weil die Angst vor einer Ansteckung zu groß ist oder wenn Abhängigkeiten auftreten." Das heißt: Wenn Alkohol, Nikotin und Drogen zur Sucht werden, aber auch, wenn sich Zwangshandlungen wie etwa ständiges Händedesinfizieren oder Kotrollzwänge in den Alltag einschleichen, sollte man sich Unterstützung holen.

Beziehungen als Balsam für die Seele

Für das psychische und körperliche Gleichgewicht empfiehlt Dr. Christiane Waller, sich trotz aller Hygiene- und Abstandsregeln nicht zurückzuziehen, sondern mit anderen in Kontakt zu bleiben. "Wichtig ist, dass wir wieder ein positives Gefühl bekommen und uns auf das Zwischenmenschliche besinnen. Das tut der Seele einfach gut."

Tipps für gute Laune haben die Passanten in der Nürnberger Innenstadt viele. Während die einen auf leckeres Essen und guten Wein setzen, freuen sich andere über Spaziergänge in der Natur, Zeit mit der Familie und Ruhe.

Das Jahr 2021: Eine Gefühlsachterbahn mit Höhen und Tiefen und dennoch mit der festen Überzeugung, auch im neuen Jahr alles erfolgreich und ohne Angst zu meistern.