Die Floßvereine des Frankenwaldes

Wasserscheu darf man nicht sein, wenn man sich auf eines der Flöße der Flößergemeinschaft Wallenfels begibt. Mit viel Schwung geht es direkt zu Beginn durch das erste Stauwehr, ab auf die Wilde Rodach, die sich durch die malerische Landschaft des Frankenwaldes schlängelt.

Tonnenschwere Floße

Seine Flöße baut der Verein selbst. Ein Floß ist gut 16 Meter lang, 20 bis 25 Menschen finden hier Platz. Voll besetzt bringt es so ein Floß auf stolze 5 Tonnen. Ein Wahnsinnsgewicht, dass der Flößer mit seinem circa drei Meter langen Flößerhaken durch die Kurven und Biegungen des Flusses manövrieren muss.

Adrenalin und rauer Ton

Bei der nervenaufreibenden Fahrt durch das wilde Gewässer geht es immer wieder ganz schön zur Sache. Und so ist auch der Ton unter den Flößern ab und zu ziemlich rau. Geflößt wird auf einer etwa fünf Kilometer langen Strecke zwischen Schnappenhammer und Wallenfels im Landkreis Kronach. Eine Fahrt dauert ungefähr 40 Minuten. Beim Passieren der Wehre werden die Flöße immer wieder unter Wasser gedrückt. Gut festhalten lautet hier die Devise für die Passagiere, die sich kreischend an dem großen Holzbalken festkrallen, auf dem sie hintereinander in einer Reihe sitzen, während das Floß die Wasserfälle hinabstürzt.

Freizeitspaß mit viel Geschichte

Was für die Gäste einfach ein großer Spaß ist, hat in Wallenfels Tradition. Mit den Floßfahrten erinnert die Flößergemeinschaft an ihre Vorfahren, die zu einem großen Teil ihren Lebensunterhalt mit der Flößerei verdienten. Flößer, das war ein anstrengender und vor allem sehr gefährlicher Beruf. Andy Buckreus ist Vorsitzender des Floßvereins. Er kommt aus einer Flößerfamilie und will sein Wissen vor allem an junge Generationen weitergeben: "Mein Vater und Großvater waren Flößer. Das wollen wir nicht in Vergessenheit geraten lassen."

"Eine arme Sau"

Andy Buckreus weiß auch, was einen richtigen Flößer ausmachte: "Ein Flößer war eigentlich eine arme Sau. Im Frühjahr mussten die schon flößen und Holz machen im Winter. Die waren immer im Wasser, egal ob es warm oder kalt war. Die meisten sind auch nicht älter geworden als 60 oder 65. Und wenn sie mal Geld hatten, dann haben sie ordentlich auf den Putz gehauen."

Floßvereine des Frankenwaldes erhalten Landeskundepreis

Neben den Wallenfelsern gibt es noch drei weitere Floßvereine im Landkreis Kronach: Neuses, Friesen und Unterrodach. Diese vier bilden die Floßvereine des Frankenwaldes. Anfang August haben sie erst den Landeskundepreis vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege erhalten. Eine schöne Wertschätzung, wie Andy Buckreus findet.

Wassermangel macht Flößern das Leben schwer

Dennoch haben die Vereine ein gemeinsames Problem: Das Wasser ist knapp. Und ohne Wasser wird es auch mit dem Flößen problematisch. Fast die Hälfte der Fahrten musste der Verein in diesem wie auch im vergangenen Jahr absagen. Ein Umstand, der auch einen gestandenen Flößer wie Buckreus ins Grübeln bringt:

"Es ist grausam, wenn ich das hier sehe. Das Wehr müsste eigentlich voll sein, aber es ist fast kein Wasser drin. Letztes Jahr sind acht Floßfahrten ausgefallen, heuer fallen neun aus. Das Flößen ist mit viel Arbeit verbunden: Wir müssen die Wehre bauen, für die nötige Sicherheit sorgen und am Ende alles wieder abbauen. Wenn man dann davon ausgeht, dass man dann nur fünf bis sechs Mal flößen kann, da überlegt man sich schon, ob man die Arbeit noch auf sich nimmt."

Doch wenn einmal geflößt wird, dann sind am Ende alle glücklich. Freudestrahlend steigen die Menschen am Ende der Fahrt von ihren Floßen und nehmen an Land ihr wohl verdientes Flößerdiplom entgegen.

Generationen arbeiten Hand in Hand

Henry Stöcker ist Floßmeister beim Wallenfelser Floßverein und bereits von Kindesbeinen an dabei. Eine Sache liegt ihm beim Flößen ganz besonders am Herzen:

"Das Beste ist einfach, dass von Jung bis Alt alles dabei ist. Mein Vater ist dabei, ich bin dabei, mein Sohn ist auch wieder dabei. Das sind mehrere Generationen, die Hand in Hand diese Tradition aufrechterhalten. Das ist das Schöne dabei."