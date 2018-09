Die Firma Lamilux baut in Rehau einen Kindergarten für alle

Die Unternehmerfamilie Strunz hat angekündigt in Rehau einen Kindergarten mit Krippe zu bauen. Voraussichtlich ab Frühjahr 2020 soll die Einrichtung nicht nur Firmenmitarbeitern, sondern allen Familien in Rehau zur Verfügung stehen, so die Lamilux-Geschäftsführer Dorothee und Heinrich Strunz. Betrieben wird die neue Kita von der Strunz-Stiftung des Kunststoff-Herstellers Lamilux.

Unternehmen mit Weitblick

Die Unternehmerfamilie will damit Rehau als Standort für junge Familien stärken. Der Stadtrat von Rehau hat den Bauantrag der Strunz-Stiftung einstimmig abgesegnet. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2019 geplant. Bei der Entwicklung des pädagogischen Konzepts sind neben einer Sozialpädagogin auch Eltern aus dem Unternehmen beteiligt, so die Strunz-Stiftung bei der Vorstellung des Projekts.