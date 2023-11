Die etwas anderen Christkindlmärkte in Niederbayern

In Niederbayern hat die Weihnachtsmarkt-Saison schon begonnen. An manchen Orten hängt schon die Beleuchtung, Christbäume werden aufgestellt und Stände aufgebaut. Eine Auswahl von vier niederbayerischen Märkten, die außergewöhnlich sind und bald beginnen oder schon begonnen haben.

Glühwein in luftiger Höhe auf dem Waldwipfelweg in Sankt Englmar

Bis zu 30 Meter hoch thront der hölzerne Waldwipfelweg über den Bäumen im Bayerischen Wald bei Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen. Hier können Besucher in der Adventszeit mit einer Tasse Glühwein in der Hand flanieren. Zugleich taucht der mit Lichtern gespickte Pfad die Gegend in ein weihnachtliches Glitzern. Der Waldwipfel-Weihnachtsmarkt findet an den Adventswochenenden vom 24.11. - 23.12.2023 statt.

Advent im Country-Stil in Eging am See

In der Westernstadt Pullman City in Eging am See im Landkreis Passau trifft weihnachtliche Gemütlichkeit mit der Raubeinigkeit des Wilden Westens zusammen. Dort läuft statt "Stille Nacht" Country-Musik. Nach amerikanischer Tradition können Kinder auch auf dem Schoß des Weihnachtsmanns Platz nehmen und ihm ihren Wunschzettel überreichen. Der deutsch-amerikanische Weihnachtsmarkt hat schon am 10. November begonnen und geht bis zum 17. Dezember.

Schwimmender Weihnachtsmarkt in Vilshofen an der Donau

Einen Weihnachtsmarkt, der auf dem Wasser schwimmt, gibt es in Vilshofen an der Donau. Er findet auf einem Schiff und auf der Donaupromenade statt. Was diesen Markt auszeichnet, ist das Ambiente umgeben zu sein von der Strömung der Donau und den Lichtern, die sich im Wasser spiegeln. Der schwimmende Weihnachtsmarkt findet von 01. bis 17. Dezember immer jeweils Freitag bis Sonntag statt.

Wichteltreiben im Winterwald in Regen

Hunderte Kerzen und Lagerfeuer erhellen den dunklen Wald und Wichtel huschen herum - bei der Schweinhütter Waldweihnacht in Regen. Der Nikolaus kommt vorbei und am Lagerfeuer werden Märchen erzählt. Das Weihnachtsdorf aus urigen Hütten bietet "waidlerische" Spezialitäten wie Sterz, Geselchtes, Fischpflanzerl, Roßwürst und Segnzelten. Abends beginnt das weihnachtliche Theater. Die Schweinhütter Waldweihnacht findet am zweiten und dritten Adventswochenende statt.