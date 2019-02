Die ersten Störche sind in Niederbayern angekommen

Nach einem langen Winter sind die Störche zurück in Niederwinkling im Landkreis Straubing-Bogen. Aber: Hier dreht sich ohnehin alles um den Storch, der auf dem Turm nistet: Die Apotheke daneben betreibt Julia Edbauer. Und die Apotheke hier heißt – natürlich – Storchenapotheke.

"Unsere Apotheke heißt Storchenapotheke, weil wir vor der Eröffnung eine Kundenbefragung gemacht haben und da hat sich der Großteil dafür ausgesprochen, dass wir auf den Storchenturm Bezug nehmen sollen. Und es ist ja wirklich immer ganz schön, wenn der Storch im Anflug ist oder wenn er über den Parkplatz spaziert. Der Storch gehört zum Dorf wie wir alle!" – Julia Edbauer, Storchenapotheke

Auch der Supermarkt muss sich dem Storch beugen

Und auch der örtliche Supermarkt von Daniel Gierl muss sich nach dem Storch richten. Denn direkt neben dem modernen Supermarkt steht ein alter Kamin. Und oben auf dem Kamin, da nistet eben der Storch.

Der Kamin steht wegen dem Storch unter Naturschutz. Als wir 2016 gebaut haben, hieß es, dass der Kamin miteingebaut werden muss, weil er unter Naturschutz steht. Seitdem ist der Storch auch immer wieder hierher zurückgekommen - meistens im Februar. Wenn er da ist, ist der Winter vorbei und der Frühling geht los. – Daniel Gierl, Supermarktbetreiber

Der Storch gehört zu Niederwinkling einfach dazu. Und deswegen warten die Menschen hier auch jedes Jahr darauf, dass der Storch nach dem Winter wieder den Weg in ihren Ort und auf ihren Kamin findet. Dann steht dem Frühling ja nichts mehr im Weg. Auch in vielen anderen Orten in Niederbayern und der Oberpfalz ist der Storch nach dem Winter wieder zurück in seinem Nest.