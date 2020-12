Die ersten Impfdosen in Schwaben sind da

Das Impfzentrum in Dasing hat als erstes in Schwaben den begehrten Corona-Impfstoff erhalten. Am Samstagnachmittag traf die tiefgekühlte Lieferung mit insgesamt 1.400 Impfdosen im Zentrum direkt an der A8 ein, in Empfang genommen wurden sie Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner, dem bayerischen Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek und Landrat Klaus Metzger.

Impfstoff muss tiefgekühlt werden

Um den sensiblen Impfstoff bestmöglich zu schützen, wird er in speziellen und ultratiefgekühlten Thermoversandbehältern transportiert. Jeder dieser Behälter fasst bis zu 4.875 Impfdosen. Von acht zentralen Lagerstandorten aus wird der Impfstoff darin in alle Regierungsbezirke und in die Impfzentren vor Ort gebracht.

Genügend Impfstoff für Zweifach-Dosis zurückhalten

"Bis zum Jahresende sind für Schwaben weitere rund 30.000 Impfdosen vorgesehen", erklärte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek. Damit die Menschen auch die vorgeschriebene Zweifach-Dosis erhalten, werde von diesen Lieferungen jeweils die Hälfte zurückgestellt.

Geimpft wird nach Prioritätenliste

Welche Einrichtungen den Impfstoff zuerst erhalten, wird laut Gesundheitsministerium durch die Kreisverwaltungsbehörde vor Ort festgelegt. Dabei gelten die Prioritäten entsprechend der Impfverordnung des Bundes.

Aufwendige Schutzausrüstung für mobile Teams

Für die Impfteams und die Mitarbeitenden der Impfzentren ist zudem eine spezielle Schutzausrüstung notwendig, sodass zusammen mit dem Impfstoff auch tausende Schutzmasken, Kittel und Einweghandschuhe ausgeliefert wurden.

Impfbeginn ist nicht das Ende der Pandemie

"Die Möglichkeit einer Impfung ist ein kleiner Pieks für den Einzelnen, aber für alle ein großer Schritt in Richtung Normalität", betonte Landrat Klaus Holetschek und appellierte an die Bevölkerung: "Wir dürfen dabei jedoch keinesfalls außer Acht lassen, dass das Virus nach wie vor grassiert und eine Infektion für einige Menschen schwerwiegende Gesundheitsfolgen verursachen kann."