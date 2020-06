08.06.2020, 05:25 Uhr

Die ersten Freibäder in der Oberpfalz öffnen wieder

Mit gut einem Monat Verspätung wegen der Corona-Pandemie dürfen in der Oberpfalz die ersten Freibäder aufmachen – unter strengen Auflagen: der Infektionsschutz steht an erster Stelle. Die Badegäste müssen Einschränkung in Kauf nehmen.