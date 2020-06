Die erste "Schutzinsel" für Kinder in Waldbüttelbrunn

Waldbüttelbrunns Gemeindejugendpfleger hat sich bei den Initiatoren in Soest beraten lassen und ein Konzept für seine Anbieter der "Schutzinseln" ausgearbeitet – mit Handlungsanweisungen, Tipps und Telefonnummern von Polizei oder Jugendbehörden für den Ernstfall. Mit einem Flyer an alle Haushalte, Schulen und Vereine wird auf die "Schutzinseln" aufmerksam gemacht. Außerdem will Michael Langenhorst das Projekt persönlich in Schulen vorstellen.

"Schutzinseln" werden an Schulen und in Vereinen vorgestellt

Er hofft, dass sich noch weitere Interessenten als Anbieter einer "Schutzinsel" melden. Seiner Ansicht nach müssen sich Heranwachsende in der knapp 5.000-Einwohner-Gemeinde bisher nicht besonders unsicher fühlen, man wolle aber "alles dafür tun, dass Kinder und Jugendliche in Waldbüttelbrunn optimale Lebensbedingungen vorfinden" – und dazu gehöre "auch, dass sie sie in der Gemeinde immer sicher und gut aufgehoben" fühlen.