Die erste Freiluft-Mass: Biergartensaison hat begonnen

Die bayerische Lebensart "Leben und leben lassen" ist zurück in der Landeshauptstadt – auf den ersten Blick. Es sind zwar nur wenige gekommen an diesem Freitag, doch die genießen die Sonne und hoffen, dass die Temperaturen bald über zehn Grad klettern. Die Gäste im Michaeligarten sinnieren dabei auch, was das Leben ausmacht. Der Krieg in der Ukraine ist dennoch gegenwärtig.

Das Wetter zum Wochenende soll sonnig bleiben und es wird noch ein wenig wärmer. Vermutlich wird es am Wochenende viele nicht nur aus München in die Biergärten ziehen.