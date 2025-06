Die erste Bratwurst: Koreanerin begeistert mit Alltag in Franken

Mein erstes Mal deutsche Schokolade, meine erste Bratwurst, das erste Mal bei Aldi: Es sind solche kleinen Alltagsbeobachtungen, die Jihye Jung regelmäßig mit ihren Followern auf Instagram teilt. Die kurzen Filme sind abwechslungsreich und schnell geschnitten, mit Musik unterlegt und werden von der 23-Jährigen mit viel Emotion auf Englisch kommentiert. Ein großes Social-Media-Team? Fehlanzeige. "Das Filmen mit dem Handy und Schneiden macht mir einfach Spaß. Ich habe es an der Uni in Seoul gelernt. Aber es ist sozusagen mein Hobby", sagt die Austauschstudentin. In Würzburg studiert Jihye in einem internationalen Studiengang auf Englisch und lernt nebenbei Deutsch.

Kulturelle Unterschiede

Immer wieder geht es in ihren Videos um die Unterschiede zwischen Deutschland und Südkorea. Das erste Mal einkaufen im Supermarkt mit tausenden fremden Lebensmitteln, das deutsche Pfandsystem, die günstigen Medikamente oder eben die erste Fränkische Bratwurst. "Ich hab mir nicht viel davon erwartet: ein Brötchen, eine Wurst, etwas Senf. Aber sie hat mir wirklich gut geschmeckt". Auch das deutsche Bier hat es ihr angetan. "Es gibt so viele verschiedene Sorten." Bei einer Weinprobe habe ihr vor allem der süße Wein zugesagt.

Besuche in bayerischen Städten

Auch die niedrigen Studiengebühren in Deutschland und wie günstig man den öffentlichen Nahverkehr mit Studententicket nutzen kann, hat die Südkoreanerin positiv überrascht. Von ihren Followern hat sie Tipps bekommen, welche Orte sie besuchen soll. Sie probiert das Rauchbier in Bamberg, besucht die Nürnberger Kaiserburg und zuletzt die Bergkirchweih in Erlangen. Der Unterschied zu ihrer Heimat Seoul mit seinen neun Millionen Einwohnern: "Würzburg ist kleiner, aber schöner als Seoul. Die Menschen leben hier ein langsameres und weniger hektisches Leben!" Überrascht hat sie die kurzen Öffnungszeiten der Geschäfte am Abend. In Korea sei es normal, dass Geschäfte bis Mitternacht öffnen.