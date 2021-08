Die Erfinderin des Schneeballsystems: Betrügerin Adele Spitzeder

1869, mitten in München: Die mittellose und wenig erfolgreiche Schauspielerin Adele Spitzeder braucht dringend Geld. Sie leiht es sich und verspricht 10% Zinsen, im Monat. Die sie dann auch sofort bar auszahlt. Das spricht sich natürlich schnell herum: Die "Spitzedersche Privatbank" in der Dachauer Straße in München wird zum Geheimtipp – und vorerst auch zum Erfolgsmodell.

"Eine geschickte Betrügerin!"

Das lag daran, so erklärt es der Autor Julian Nebel, dass der Zustrom an Kunden immer größer wurde und die Spitzeder deswegen die Zinsversprechen, die sie gegeben hatte, auch einhalten konnte. Julian Nebel hat ein Buch geschrieben über die "Dachauer Bank", wie sie genannt wurde und über die faszinierende Adele Spitzeder, die Erfinderin des Schneeballsystems. Sie sei eine geschickte Betrügerin gewesen, eine vorgeblich fromme Münchnerin, sehr zwiespältig. Sie hat, so Julian Nebel, in einer homosexuellen Lebensgemeinschaft gelebt, was für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlich war. Sie sei sehr großzügig und gleichzeitig sehr geizig gewesen, also eine widersprüchliche Persönlichkeit. Die es aber verstand, die Menschen zu beeindrucken, sie in ihren Bann zu ziehen.

Geld- und Goldsäcke stapeln sich

Der Ruf Spitzeders drang weit über München hinaus. Oberbayerische Bauern verkauften beispielsweise ihren Grund und brachten das Geld schubkarrenweise nach München, da die Zinsen mehr einbrachten, als es der Boden getan hätte, wenn sie ihn bewirtschaftet hätten. Die "Spitzedersche Privatbank" wuchs und wuchs, rund 40 Angestellte waren dort beschäftigt, an guten Tagen nahm die Spitzeder mehr als 100.000 Gulden ein. Geld und Goldsäcke stapelten sich im herrschaftlichen Anwesen der Adele Spitzeder in der Münchner Schönfeldstraße. Nicht nur ihre Angestellten wirtschafteten ordentlich in die eigene Tasche, auch Fräulein Spitzeder lebte herrschaftlich. Der Autor Julian Nebel beschreibt es so:

"Es war ein relativ dekadentes Leben, da gabs gefüllte Festtafeln, riesige Weinkeller, die Vorräte wurden dann später versteigert. Das muss ein irrsinniges Ausmaß gegeben haben. Kunst hat sie gesammelt, schöne Ausflüge gemacht ins bayerische Oberland oder ins Dachauer Land, Zigarren geraucht. Aber auch viel gestiftet, z.B. Glocken für Kirchtürme, alles natürlich fürs Image, sie hat das Charity erfunden, als Marketingmaßnahme." Julian Nebel, Autor

Schneeballsystem bricht in sich zusammen

Doch am Ende haben ihr auch diese klugen Schachzüge nicht geholfen. Wie bei jedem Schneeballsystem: Es konnte nicht auf Dauer gut gehen. Der Anfang vom Ende lag darin, dass viele Menschen ihr Geld von den Sparkassen abgezogen haben. Und die kamen in ernste Not. Daraufhin gab das Bayerische Innenministerium Warnungen heraus, dass das System der Adele Spitzeder zwangsläufig in den Ruin führen wird.

Wie immer beim Schneeballsystem: Wenn mehr Menschen ihr Geld herausholen, als einzuzahlen, bricht es zusammen. Und, so hat es der Autor Julian Nebel recherchiert: Um den endgültigen Zusammenbruch zu vermeiden, hat das Bayerische Innenministerium im November 1872 die Bank besetzt.

Drei Jahre Zuchthaus für Adele Spitzeder

Adele Spitzeder wurde der Prozess gemacht. Da sie, schlau wie sie war, aber von Anfang an immer gesagt hatte, sie könne keinerlei Sicherheiten geben, konnte sie nicht wegen Betrugs verurteilt werden. Drei Jahre Zuchthaus hieß es schließlich für die Spitzeder, wegen Verstößen gegen die Bilanzpflicht. Sie hatte nie ordentlich Buch geführt über Einnahmen und Ausgaben. Der Crash der Dachauer Bank trieb hunderte Kundinnen und Kunden in den Ruin.

Das ist das Tragische an der Geschichte, dass es die kleinen Leute waren, Dienstboten, Witwen, Handwerker, die das Wenige, das sie hatten, bei ihr eingezahlt hatten. In den Zeitungen las man: Selbstmordwellen. Niemand hatte viel verloren, aber die hatten alles verloren, weil sie wenig hatten. Julian Nebel, Autor

Adele Spitzeder selbst hielt sich für nicht schuldig. Hätte der Staat nicht so früh eingegriffen, dann wäre alles gut ausgegangen, so ihre Meinung. Nach ihrem Gefängnisaufenthalt eröffnete sie tatsächlich nochmal eine Bank, die aber sofort von der Staatsanwaltschaft wieder geschlossen wurde. Dann trat die Spitzeder als Volkssängerin auf und führte, so heißt es, ein sorgenfreies Leben. Mit 63 Jahren, 1895, starb sie an Herzversagen. Die Erfinderin des Schneeballsystems ist auf dem Alten Südlichen Friedhof in München begraben.

"Tatort Heimat" ist eine Serie zu historischen Kriminalfällen: Mord und Totschlag, Betrug und Wilderei - in Bayern geht's manchmal ziemlich kriminell zu. Die radioWelt auf Bayern 2 schaut auf Fälle, die auch Jahre und Jahrzehnte später nicht in Vergessenheit geraten sind. Hier gibt's alle Beiträge.

