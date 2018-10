Die Entscheidung live - die Wahlsendung im BR

BR-Teams sind überall live dabei: Moderator Stefan Scheider meldet sich live aus dem Wahlstudio im Bayerischen Landtag mit Ergebnissen und Interviews. Andreas Bachmann präsentiert die 18.00-Uhr Prognose und aktuellen Hochrechnungen der Meinungsforscher von infratest dimap. Birgit Kappel und Till Nassif befragen die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten unmittelbar nach Prognose und Hochrechnungen zum Wahlausgang.

Liveberichte von den Wahlpartys

Und nach der Bekanntgabe der Ergebnisse: Jubel und Trauer - die BR-Reporterinnen und Reporter melden sich live von den Wahlpartys der Fraktionen und den Parteien, die neu ins Maximilianeum einziehen.

Nach 19.00 Uhr erste Trends in Regionen

Nur im BR Fernsehen gibt es schon nach 19.00 Uhr die ersten Trends zum Wahlausgang in allen bayerischen Regionen - live aus Nürnberg, Würzburg, Augsburg, Regensburg, Bayreuth und Passau. Bis Mitternacht wird dann in Gesprächen und Berichten immer wieder der Wahlausgang in allen Regierungsbezirken analysiert.