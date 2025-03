Die Entschärfer - ein falscher Handgriff kann tödlich sein

Wenn Terrorgefahr droht oder sich die Chemielehrerin vertan hat

Auch bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 waren die Beamten wegen möglicher Terrorgefahr im Einsatz. Manchmal gibt es auch skurrile Einsätze, wie etwa der an einer Schule. Dort war sich eine Lehrkraft plötzlich nicht sicher, ob sie im Chemieunterricht eine gefährliche Mischung hergestellt hat oder nicht.

Unter den Beamten gibt es Chemiker, Ingenieure, Raumfahrt-Techniker. Eine Mischung aus Quereinsteigern und Kollegen, die im Polizeidienst angefangen haben und sich weiterentwickeln wollen, so Maier.

Bomben-Schutzanzug wiegt 40 Kilo

Entschärfer arbeiten in der Regel in Zweier-Teams. Der eine entschärft, der andere leitet den Kollegen aus sicherer Distanz per Funk an. "Man muss sich zu hundert Prozent auf den Kollegen verlassen können", erklärt der TSG-Leiter im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers. Der Kollege, der sich dem Sprengsatz nähert, trägt einen speziellen Schutzanzug.

Dass man diesen Anzug überhaupt tragen kann, ist Voraussetzung für die Aufnahme zur Entschärfer-Ausbildung. Immer wieder scheitern Anwärter daran. Im Schutzanzug sind schwere Sicherheitskomponenten verbaut. Im Fall einer Detonation muss er vor Druck, Hitze, Flammen und Splittern schützen. Der Anzug wiegt 40 Kilogramm. Dazu kommt ein spezieller Helm mit einem dicken Visier. Die Sicht ist eingeschränkt. Deshalb ist der Kollege, der den Beamten per Funk führt, eine zusätzliche Lebensversicherung.

Roboter werden immer häufiger eingesetzt

Das Gewicht des Schutzanzugs spielt sicher eine Rolle, warum bei der TSG und den Entschärfer-Einheiten in anderen Bundesländern nur wenige Frauen arbeiten. Prinzipiell sei der Beruf für Frauen genauso geeignet, das Tragen des schweren Schutzanzugs könne man auch trainieren, so Maier. Wo auch immer möglich, setzen die Entschärfer kleine oder auch größere Roboter ein, um sich nicht selbst in Gefahr bringen zu müssen. Auch Drohnen werden beim Entschärfen künftig eine immer größere Rolle spielen.