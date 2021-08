Die Einzelkämpfer: Im Alleingang in den Bundestag?

Der normale Weg in den Bundestag führt über eine Partei. Die Kandidaten stehen auf den Listen oder werden von einer Partei als Direktkandidat in einem Wahlkreis nominiert. Einzelbewerber sind die Ausnahme und waren bislang ohne Erfolg - sieht man von der ersten Bundestagswahl 1949 ab. Lange her.

1949 schafften es drei

Damals schlugen die Parteilosen Eduard Edert, Franz Ott und Richard Freudenberg die Konkurrenz in ihrem Wahlkreis jeweils deutlich. Allerdings: Auf Edert hatten sich CDU, DP und FDP verständigt und auf separate Kandidaturen verzichtet. Und Ott trat quasi für die Partei der Heimatvertriebenen an. Lupenreine Soli waren das also nicht.

Vorbild Freudenberg

Nur Richard Freudenberg war in Mannheim (fast) ohne Parteien-Backup in den Bundestag eingezogen. Die FDP hatte allerdings zu seinen Gunsten auf einen eigenen Wahlkreis-Kandidaten verzichtet. Freudenberg ist Vorbild von Michael Kaiser, der 2021, 72 Jahre später, im Wahlkreis Bad Kissingen auf eigene Faust antritt. Wie damals Freudenberg befürwortet heute Kaiser die Mehrheitswahl und kritisiert das System der Parteienlisten.