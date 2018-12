Die Echelsbacher Brücke bei Weilheim: Spektakuläre Sanierung

Er wirkt nackt - der Weltrekordbogen über die Ammerschlucht. Stück für Stück ist die Betonstahlbrücke in den letzten Wochen abgetragen worden. Geländer, Fahrbahn, Betonträgerteile - alles ist bereits abmontiert. Jetzt steht nur noch der mit 130 Meter Spannweite am weitesten gespannte Bogen einer Melan-Bogenbrücke der Welt.

Nur oberflächliche Schäden

Nach fast 90 Jahren ist die Brücke in die Jahre gekommen, doch das Baudenkmal ist nicht gefährdet, sagt Christoph Prause vom Staatlichen Bauamt Weilheim. Die Schäden seien größtenteils nur oberflächlich, die besondere, sogenannte Melan-Konstruktion sei nicht angegriffen. Im Rahmen der Sanierung werden die Stellen jetzt freigelegt und ausgebessert. Letztlich wird die Melan-Konstruktion auch keine tragende Rolle mehr spielen - über den Bogen kommt ein modernes Brückenbauwerk, das dann alle Last trägt. Der denkmalgeschützte Bogen dient dann nur mehr der Optik.

Größte Behelfsbrücke

Noch in diesem Jahr soll der Rückbau abgeschlossen sein, dann beginnt der Teilneubau - und der dauert dann auch noch mal voraussichtlich drei Jahre. So lange läuft der Verkehr über eine Ersatzbrücke, und auch die ist rekordverdächtig: Sie ist die größte Behelfsbrücke, die jemals in Deutschland aufgebaut wurde.