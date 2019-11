Die dunklen Seiten der Welt: Bilder von Jan Gemeinhardt

Dunkel, mystisch - so wirken die Bilder des Hofer Künstlers Jan Gemeinhardt. Auf kleinen Formaten zeigt er graue Landschaften mit manchmal rätselhaften Gegenständen. Ein brennender Tisch, ein zugeschlagenes Buch ohne Titel, ein an die Wand geschlagenes Papier ohne Schrift - Jan Gemeinhardt faszinieren die dunklen Seiten der Welt. Ein ewig Gestriger mit Hang zum Morbiden? Der in Hof geborene Künstler wirkt persönlich ganz anders: jung, modern und kommunikativ.