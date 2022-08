"Die Drei von der Tankstelle" - Sommeroperette Heldritt startet

Das Auto steht nicht nur für Freiheit und Mobilität, sondern gilt mittlerweile auch als Klimakiller. Auch darum geht es in dem Singspiel "Die Drei von der Tankstelle". Mit dem Stück beginnt auf der Waldbühne Heldritt in Bad Rodach am Freitagabend die diesjährige Sommeroperette. Bis zum 21. August wird das Singspiel acht Mal zu sehen sein.

In der Liebesgeschichte geht es auch um E-Mobilität

Im Mittelpunkt der Aufführung stehen drei befreundeten Tankwarte mit ihren Sorgen und Problemen. Intendant der Sommeroperette ist in diesem Jahr erneut Harald Wurmsdobler, der auch die Rolle des Tankwarts Kurt spielt und singt. Er sagte dem BR, es sei eine Herausforderung, den Stoff des Stücks aus den 1930er Jahren in die heutige Zeit zu versetzen. 1930 sei das Auto ein Symbol für unbeschwertes und unbegrenztes Reisen gewesen. Heute sei das Auto hingegen ein Klimaschädling. Neben der Liebesgeschichte gehe es daher auch um die Themen Klimaschutz und E-Mobilität, so Wurmsdobler.

Shuttle-Bus zwischen Coburg und der Waldbühne Heldritt

Regie führt wie im Vorjahr Rita-Lucia Schneider, die auch als Sängerin auftreten wird. Die Musik des Klassikers und die bekannten Melodien wie "Ein Freund, ein guter Freund" stammen von Werner Richard Heymann. "Die Drei von der Tankstelle" wurde mehrfach verfilmt, unter anderem 1930 mit Heinz Rühmann. Am 21. August, dem letzten Aufführungstag, verkehrt für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Bus-Shuttle zwischen Coburg und Heldritt. Anmeldungen für die Busfahrten nimmt die Tourist-Information in Bad Rodach entgegen.