Die drei bayerischen Corona-Hotspots liegen in Oberfranken

Die Regionen mit den drei höchsten Corona-Inzidenzwerten in Bayern liegen aktuell alle in Oberfranken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) meldet die Stadt Hof mit einem Inzidenzwert von 395 den zweithöchsten in Deutschland. Zur Einordnung: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 537 führt der thüringische Landkreis Greiz die bundesweite Statistik derzeit an. (Stand: 03.04.21, 03.08 Uhr)

Hof: Erster Widerstand gegen Maskenpflicht auf Spielplätzen

Vor dem Hintergrund des hohen Infektionsgeschehens gilt in der Stadt seit einem Tag eine Maskenpflicht für Kindern auf Spielplätzen. Auf Anfrage des BR hat die Polizei Hof bislang keine Verstöße gegen diese Maßnahme feststellen können. Bei sonnigerem Wetter werde in den nächsten Tagen auf Spielplätzen in der Stadt Hof stärker kontrolliert. Wie der Sprecher der Polizei weiter mitteilte, ist für den kommenden Montag eine Demonstration gegen die Maskenpflicht auf Spielplätzen angemeldet. Bei der von Eltern initiierten Veranstaltung werden auf dem Spielplatz hinter dem Hofer Untreusee etwa 30 Menschen erwartet.

Kronach: Mutationen sorgen für flächendeckendes Infektionsgeschehen

Im bayernweiten Vergleich der Inzidenzwerte folgt hinter der Stadt Hof der Landkreis Kronach. Hier beträgt der 7-Tage-Inzidenz-Wert 343,1. Das Landratsamt sprach in diesem Zusammenhang zuletzt von einem flächendeckenden Infektionsgeschehen. Nach Angaben der Behörde seien neben Schulen, Kitas und Tagespflegen auch eine Asylbewerberunterkunft sowie mehrere Betriebe von dem Virus betroffen. Bei den meisten Infektionsfällen werde im Landkreis mittlerweile eine mutierte Variante des Virus nachgewiesen.

Kulmbach: Katholische Kirche sagt Gottesdienste ab

Mit dem Landkreis Kulmbach liegt auch das Gebiet mit dem dritthöchsten Inzidenzwert Bayerns in Oberfranken. 334 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner meldet das RKI für die Region, die neben der Stadt Hof ebenfalls mit einer in Bayern strengen Maßnahme aufgefallen war: Die katholische Kirche im Landkreis Kulmbach sagte nämlich fast alle Präsenzgottesdienste im April ab.

Oberfranken: Drei Regionen unterschreiten Corona-Inzidenzwert von 100

Einen Inzidenzwert von unter 100 weisen derzeit drei oberfränkische Regionen auf: Neben den Landkreisen Bamberg (80,2) und Forchheim (84,3) liegt die Stadt Coburg mit einem Inzidenzwert von 99,8 knapp unter 100.