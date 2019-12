"Die Domspatzen waren eine totale Institution"

Zwei Historiker aus Regensburg haben nun eine Studie herausgegeben, die den Misshandlungs- und Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen historisch betrachtet und einordnet. Der Titel ihrer Aufarbeitung lautet: "Der Chor zuerst". Bernhard Frings und Berhard Löffler sprechen im BR-Interview von dem unglaublichen Druck bei den Domspatzen und den Mechanismen, die den Missbrauch erst ermöglichten.

Als der Auftrag zur historischen Studie über die Vergangenheit bei den Domspatzen an Sie herangetragen wurde: Haben Sie da angesichts der langen und kontroversen Aufarbeitungs-Geschichte gezögert?

Bernhard Löffler: "Ich habe zunächst gedacht: Um Himmels Willen. Ich habe lange nachgedacht, mich besprochen und auch abgewogen. Aber die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, der Diözese Regensburg, war sehr unbürokratisch. Wir hatten einen freien Zugang etwa zu Personalakten, Protokollen von Kuratoriumssitzungen und den Berichten zu den Missbrauchstaten – immer unter strikter Wahrung der Rechte Dritter. Wir haben in großer Freiheit geforscht. Gerade wegen des uneingeschränkten Aktenzugangs sehen manche die Studie auch als Türöffner für weitere Arbeiten."

Sie haben jetzt nahezu drei Jahre lang die Geschichte der Domspatzen aufgearbeitet. Vorher hatten Sie schon mit dem Thema Heimerziehung zu tun. Sind die Taten vergleichbar?

Bernhard Frings: "Die Art der Gewalt war vergleichbar mit dem, was in Heimen passiert ist. Und natürlich handelt es sich bei Internaten wie bei den Domspatzen um Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche 24 Stunden lang betreut wurden. Der große Unterschied ist, dass die Heimkinder dorthin eingewiesen waren. Bei den Domspatzen waren die Betroffenen mehr oder weniger freiwillig dort und oftmals Gymnasiasten. Ich war daher schon überrascht, dass in diesem Bereich auch derartige Dinge in dem Ausmaß haben passieren können."

Sie sprechen mit Blick auf die Domspatzen von einer "totalen Institution". Was meinen Sie damit?

Löffler: "Gerade die Vorschule in Etterzhausen hat alle Lebensbereiche der Schüler gesteuert und kontrolliert, dort waren die Kinder den Erziehenden weitgehend ausgeliefert. Die Täter haben in einem von außen schwer zu kontrollierenden System agiert. Der frühere Domkapellmeister Theobald Schrems hat es bewusst intransparent konstruiert, mit unklaren Verantwortlichkeitsstrukturen."

Was haben Sie zu den Verantwortlichen herausgefunden?

Frings: "Viele der geistlichen Erzieher bei den Domspatzen waren selbst in Internaten, in den sogenannten Studienseminaren, meist auf Empfehlung des Ortsgeistlichen. Dort war die Tagesordnung stark auf Autorität und Gehorsam ausgerichtet. Diese Prägung haben sie dann auf die Erziehungsarbeit bei den Domspatzen übertragen. Dazu kommt: Fast alle dieser Präfekten bis in die 1960er Jahre waren Kriegsteilnehmer und haben dort Erfahrungen gemacht, die sie natürlich auch begleitet haben."

Sie nennen Ihre Studie "Der Chor zuerst". Welche konkreten Auswirkungen hatte das?

Frings: "Es gab einen unglaublich großen Druck. Denn neben der hochwertigen chorischen Ausbildung mussten die Sänger ja auch noch eine Gymnasialausbildung absolvieren. Nicht umsonst ist ein großer Teil der Jahrgänge nicht bis zum Abitur gelangt."