Die Deutsche Weinkönigin besucht Mainfranken

Die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann zeigte der deutschen Weinkönigin Sina Erdrich und ihren Stellvertreterinnen Linda Trarbach und Saskia Teucke ihre Weinbauregion. Erste Station am Donnerstag war das Weingut Höfling in Eußenheim im Landkreis Main-Spessart. Danach ging's zum Weingut Bürgerspital nach Würzburg.

Ausflug zum Terroir-F-Punkt bei Rödelsee

Am Nachmittag besichtigten die Weinhoheiten den neuen Terroir-F-Punkt oberhalb von Rödelsee im Landkreis Kitzingen. Die Gemeinde Rödelsee erhielt dabei von Weinbaupräsident Artur Steinmann die Urkunde "Höhepunkte der Weinkultur". Die markante, große weiße Röhre oberhalb der Weinberge wurde bereits im Oktober 2020 eingeweiht. Wie durch ein Fernrohr kann man von dort bis nach Würzburg blicken.

Reise durch alle Weinbauregionen

Am Freitag besuchen die Weinhoheiten noch zwei Weingüter im Landkreis Kitzingen: das Weingut Kreglinger in Segnitz und das Weingut Manfred Braun in Nordheim am Main auf der Weininsel. Während ihrer Amtszeit bereist die Deutsche Weinkönigin alle deutschen Weinbauregionen.