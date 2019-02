Bayern und Ungarn: Jetzt rückt die CSU von Viktor Orban ab

Auf die CSU konnte sich Viktor Orban in den letzten Jahren immer verlassen. Auch wenn es von überall Kritik hagelte - die CSU stand wie ein Schutzschild vor Orban. 2014 etwa: Orban wurde landauf landab wegen seiner Haltung zu Pressefreiheit und Rechtsstaat kritisiert.

Bei einem Besuch in der Bayerischen Staatskanzlei konnte er sich aber unter Freunden fühlen. Entsprechend überschwänglich lobte er die CSU. Bei einer Pressekonferenz im Prinz Carl Palais schwärmte Orban: "Das Besondere des Kommens nach Bayern ergibt sich auch dadurch, dass das der Ort in Europa ist, wo man uns versteht."

Seehofer setzte auf Orban

Solange Horst Seehofer Parteichef und Ministerpräsident war, gab sich die CSU-Spitze als der letzten Orban-Versteher in Deutschland. Bei einem Besuch im Herbst 2015 in Kloster Banz forderte Horst Seehofer Verständnis für Viktor Orban ein und meinte: "Es geht darum, europäische Regeln wieder zur Geltung zu bringen und dafür hat Viktor Orban Unterstützung und nicht Kritik verdient."

Orban sah sich als Gegenspieler Merkels

Es war vor allem Seehofer, der Orban immer wieder die Tür aufhielt. Dass er Orban auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zu einer CSU-Klausur nach Kloster Banz einlud, wurde außerhalb der CSU aber als Affront gegen Kanzlerin Merkel gesehen. Wohl auch deswegen, weil Orban sich als der große Gegenspieler Merkels in Europa inszenierte.

Während der Pressekonferenz im barocken Kaisersaal von Kloster Banz nannte er sich selbst "Grenzschutzkapitän". "Ich habe dem Herrn Ministerpräsident gesagt, dass ich aus gewisser Sicht einer ihrer Grenzschutzkapitäne bin und die Pflicht habe, Bericht zu erstatten über die Lage“, sagte Orban.

Orban im Bayerischen Landtag

Ziemliches Gemurre gab es, als Orban 2016 bei einer Veranstaltung des Ungarischen Generalkonsulats im Bayerischen Landtag an den Volksaufstand der Ungarn gegen die Russen erinnerte. Weil die Ungarn ursprünglich keine Presse dabeihaben wollten, sagte die damalige Landtagspräsidentin Stamm ihren Besuch ab.

Ungarischer Aufstand als Grundlage für das freie Europa

Horst Seehofer aber dankte den Ungarn, weil sie mit ihrem Aufstand auch die Grundlage für die friedliche Öffnung des eisernen Vorhangs gelegt hätten und so betonte Seehofer: "Ohne 1956 wäre 1989 undenkbar gewesen. Wir in Bayern und Deutschland haben nicht vergessen, was das ungarische Volk und das ungarische Regierung für uns Deutsche und das freie Europa getan haben."

Bayern und Ungarn: Eine "einzigartige Waffenbrüderschaft“

Beim Auftritt im Landtag hinterließ Orban durch seine martialische Sprache einen nachhaltigen, für manche Beobachter auch unangenehmen Eindruck. Er sprach davon, dass das tausendjährige christliche Ungarn die Völkerwanderung aufhalten müsse. Gemeinsam mit dem bayerischen Partner. Bayern und Ungarn sah Orban als Waffenbrüder und sagte das auch in seiner offiziellen Ansprache: "Die bayerisch-ungarische Freundschaft ist etwas Besonderes. Das ist eine in Europa einzigartige Waffenbrüderschaft."

Wandel durch Dialog verfing offenbar nicht

Bei seinen Auftritten mit CSU-Größen stellte Orban auch immer klar, dass er sich nicht von seinem Kurs abbringen lassen wird. "Wir sollten das Recht haben uns nicht ändern zu wollen", sagte Orban während eines Besuchs bei der CSU und wiederholte das auch nochmal: "Ungarn möchte nicht eine Änderung auf Grund einer massenhaften Einwanderung. Vielleicht wollen das andere. Wir wünschen dazu viel Erfolg, aber wir wollen uns nicht ändern."

CSU lädt Orban zur Winterklausur 2018 nach Seeon ein

Die Verbindung zwischen CSU und Orban, sie hatte was von Nibelungentreue. Auch als die Stimmung langsam kippte, hielt man sich die Treue. Und so lud die CSU Orban auch im Januar 2018 zur Winterklausur nach Kloster Seeon. Stefan Müller, der parlamentarische Geschäftsführer verteidigte die Einladung: "Wir wollen keine vereinigten Staaten von Europa, da sind wir uns mit Viktor Orban einig und darüber werden wir mit dem ungarischen Ministerpräsidenten reden."

Jetzt rückt die CSU von Orban ab

Hinterher freilich wurde bekannt, dass es nicht wirklich zu einem Gespräch kam, weil Orban gar keine Lust hatte, kritische Fragen von CSU-Abgeordneten zu beantworten. Jetzt aber vollzieht die CSU einen Kurswechsel. Manfred Weber und der neue Parteichef Markus Söder gehen auf Distanz zu Orban. Erste Anzeichen gab es im vergangenen Herbst, als der Ministerpräsident und kommende Parteichef Söder andeutete, dass Einladungen an den ungarischen Regierungschef für ihn keine Priorität mehr haben werden.