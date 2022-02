"Sehr positiv": Die CSU und das Smartphone-Verbot bei Sitzungen

Markus Söders Tweet am 9. Februar um 16.09 Uhr war ein besonderer. Nicht wegen des Inhalts, also der Freude über Gold für bayerische Rodler bei Olympia, sondern wegen der Umstände: Der bayerische Ministerpräsident nahm zu diesem Zeitpunkt an einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion teil – bei der ein Handyverbot galt. Die Abgeordneten mussten ihre Smartphones sogar ganz draußen lassen, was kurz als Indiz für eine unmittelbar bevorstehende Kabinettsumbildung interpretiert wurde.

Tatsächlich ging es dem Vernehmen nach "nur" um eine konzentrierte Atmosphäre. Mit genau diesem offiziellen Ziel hat Söder seit vergangenem Herbst auch schon Sitzungen des eigenen Parteivorstands zur handyfreien Zeit erklärt. Das bleibt auch so, stellt ein Parteisprecher auf BR24-Anfrage klar: "Das Handyverbot hat sich bewährt. Bei Präsenzsitzungen des CSU-Parteivorstands wird es auch künftig gelten."

Söder: "Die Leute hören sich länger zu"

Nach der ersten Vorstandssitzung im Zeichen der neuen Smartphonelosigkeit hatte Söder vergangenen Oktober berichtet: "Ohne Handy hören sich die Leute länger zu und sind nicht abgelenkt davon." Der Parteichef beobachtete "mehr Freiheit in der Diskussion" sowie generell längere Debatten. Söders erstes Fazit: "Das war sehr, sehr positiv, ein richtiger pädagogischer Prozess auch."

Wobei zur Wahrheit gehört, dass es neben pädagogischen Effekten auf die Bildschirmzeit der Abgeordneten, nicht zuletzt um Informationskontrolle geht. Viele Sitzungen von Politikern erweckten zuletzt den Eindruck von Theaterstücken: fast in Echtzeit twitternde Journalisten, Ticker über Wortmeldungen in nicht-öffentlichen Besprechungen.

Ein Höhepunkt: die Sitzung des CDU-Präsidiums im April 2021, bei der sich eine deutliche Mehrheit für Armin Laschet und gegen Söder als Kanzlerkandidaten aussprach. Auch bemerkenswert: die rund achtstündige CSU-Sitzung zum Asylstreit mit dem Rücktrittsangebot des damaligen Parteichefs Horst Seehofer im Juli 2018.

Handyverbot in Sitzungen: Herausforderung Videoschalte

Das mit den Informationen ist freilich nur zu kontrollieren, wenn man sich in Präsenz trifft – so wie die CSU-Landtagsfraktion vergangene Woche. Anders ist das derzeit beim Parteivorstand: Da das Gremium coronabedingt vergangene Woche wieder per Videoschalte tagte, war das Handyverbot in jedem Fall wirkungslos – ob es nun formal galt oder nicht. Und siehe da: Prompt wurden mehrere Medien wie der BR von Teilnehmern über Inhalte der Sitzung (Söders Ankündigung von Corona-Lockerungen) informiert.

Und noch ein Aspekt ist wichtig bei der Debatte um Mandatsträger und ihre Smartphones: Höflichkeit. Auch im Bayerischen Landtag muten inzwischen manche Debatten skurril an: Vorne spricht die Rednerin oder der Redner – im Plenarsaal und auf der Regierungsbank starren und tippen die Abgeordneten und Regierungsmitglieder in ihre Smartphones. So ist das eben in der modernen Arbeitswelt, beschwichtigen die einen. Mit einer konstruktiven Debatte hat das nicht mehr viel zu tun, kritisieren die anderen.

Aigner über Landtags-Regeln: "In besonderem Maße Vorbild"

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sagt auf BR24-Anfrage: "Smartphones sind Teil unseres Alltags – das gilt auch für Abgeordnete. Die Nutzung im Bayerischen Landtag einzuschränken, wäre lebensfremd und digitalisierungsfeindlich." Eine Mahnung an die allzu eifrig Tippenden im Plenum hat Aigner aber parat: "Natürlich sollten gerade Abgeordnete in besonderem Maße Vorbild sein und den Reden der Kolleginnen und Kollegen ihre Aufmerksamkeit schenken."

Passend dazu erläutert eine Sprecherin des Landtags: "Grundsätzlich bestehen derzeit keine Beschränkungen bezüglich der Benutzung von Smartphones im Landtag für Abgeordnete." Die bayerischen Abgeordneten dürfen aber nicht in allen Sitzungen ihr Mobilgerät verwenden: Nicht erlaubt sind Handys in geheimen Ausschusssitzungen sowie im Parlamentarischen Kontrollgremium, das unter anderem die Arbeit des Verfassungsschutzes kontrolliert.

Auch CDU-Sitzungen inzwischen Smartphone-frei

Nicht nur die CSU hat sich zuletzt strengere Regeln gegeben, auch in der großen Schwesterpartei CDU haben es die Smartphone-Junkies inzwischen teils schwer. Im Januar teilte der neue Parteichef Friedrich Merz mit: "Wir werden zukünftig Vorstandssitzungen und Präsidiumssitzungen ohne Handy abhalten. Das wurde heute so beschlossen." Merz' Anliegen erinnerte stark an Söders Worte einige Monate zuvor: Es müsse mehr darum gehen, miteinander zu reden, ohne währenddessen Nachrichten zu verschicken oder zu telefonieren, erläuterte der CDU-Vorsitzende.

Beim Oppositionsführer in Bayern, den Grünen im Landtag, sieht man die Sache derzeit deutlich entspannter. Ohnehin fänden die allermeisten Sitzungen weiterhin online statt, sagt eine Sprecherin auf BR24-Anfrage. Diese würden schon jetzt "sehr konstruktiv" verlaufen. Ein Smartphone-Verbot sei nicht nötig.

Söder: "Auch nicht automatisch dran gefasst"

Bleibt die Frage, wie Söder seinen Tweet zu Olympia in die Welt geschickt hat, bei jener CSU-Fraktionssitzung in der vergangenen Woche. Des Rätsels Lösung, sofern kein Mitarbeiter getwittert hat: Söder verließ die Sitzung kurz – und setzte dabei offenbar den Beitrag ab. Erlaubte Ausnahme oder kleiner Trick? Wohl nebensächlich. Der CSU-Chef jedenfalls gab sich im vergangenen Oktober nach der ersten Vorstandssitzung ohne Smartphone eine gute Premierennote: "Ich war relativ stolz auf mich: Ich habe kein einziges Mal, auch nicht automatisch, dran gefasst."