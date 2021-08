Die Coburger Bratwurstrichtlinie: Es geht um die Wurst

Sie ist weit über die Grenzen Coburgs hinaus bekannt: die Coburger Bratwurst. Insgesamt acht Bratwurstbraterinnen und Bratwurstbrater gibt es, eine Stelle wird jetzt neu besetzt.

Eine eigene sogenannte "Bratwurstrichtlinie" des Coburger Stadtrats legt fest, wer die legendäre Coburger Bratwurst auf dem Marktplatz grillen darf.

Zum Artikel: Schwere Zeiten für die Coburger Bratwurst

Essen darf sie jeder, braten dürfen sie nur wenige

Die Coburger Bratwurst darf nur an einer bestimmten Stelle des Marktplatzes gegrillt werden und die Stadt Coburg legt fest, wer sie braten darf. Es ist eine jahrhundertealte Tradition, dass sich die Braterinnen und Brater abwechseln. Insgesamt sind es acht Frauen und Männer, die die berühmte Wurst auf dem Markt grillen dürfen. Kenntnisse im Wurstbraten, Coburger Ortskenntnisse und eine eigene Bratwurstbude sind nur einige der Voraussetzungen, die die Stadt Coburg stellt. Daneben darf die Bewerberin oder der Bewerber keiner eigenständigen gewerblichen Tätigkeit im fleischverarbeitenden Gewerbe nachgehen.

Das Geschäft mit der Coburger Bratwurst

Konkurrenz gibt es in der Coburger Innenstadt nicht. Nur an einer Stelle darf die Bratwurst auf Kiefernzapfen gebraten und für 2,50 Euro verkauft werden. Täglich rollen hunderte Bratwürste vom Rost. Eine der ältesten Bratwurstbraterinnen Coburgs ist Claudia Hartan. Gerade in der Mittagszeit hat sie viel zu tun. Schon ihre Eltern standen in der Bratwurstbude am Marktplatz.

Es sei ein harter Job, erzählt die Coburgerin, die meist einmal in der Woche mit ihrem Stand am Marktplatz steht. Um 9 Uhr früh geht es los, bis 18 Uhr grillt Hartan die einzigartigen Würste und danach muss sie den Stand auch noch sauber machen. Ein Leben ohne die Coburger Bratwurst könne sie sich nicht vorstellen, so Claudia Hartan.

31 Zentimeter im Rohzustand

Die Coburger Bratwurst wird nach einem mehr als 250 Jahre alten Rezept hergestellt. Sie hat einen festgelegten Anteil an Rindfleisch und wird mit einem Ei gebunden. Im Rohzustand muss sie exakt 31 Zentimeter lang sein: Das ist Tradition und vorgeschrieben. Auf Kiefernzapfen gebraten wandert sie dann nach einigen Rollvorgängen auf dem Rost in ein von oben aufgeschnittenes Brötchen. Auf Gas oder Holz wird in Coburg nicht gegrillt: Die Kiefernzapfen sind Pflicht – so sieht es die Tradition vor.

Standplatz zu vergeben: Bratwurstbrater müssen sich schriftlich bewerben

Bis Anfang September könnten sich Bratwurstbraterinnen und Brawurstbrater noch beim Ordnungsamt der Stadt Coburg bewerben, sagt Amtsleiter Kai Holland. Wer beispielsweise schon Erfahrung im Bratwurstbraten hat, Kenntnisse über die Stadt Coburg mitbringt, ein einwandfreies Führungszeugnis hat und eine optisch ansprechende Bratwurstbude besitzt, hat gute Chancen. Der Bratwurststand habe dabei "dem historischen Marktplatz in Dachform, Fenster, Material und Farbe entsprechend Rechnung zu tragen", heißt es in der Ausschreibung der Stadt Coburg.

Nicht mehr als zehn Bewerbungen erwartet

Mit mehr als zehn Bewerbungen rechnet Kai Holland nicht. Der Job ist schön und man verdient gutes Geld, doch reich werde man nicht, so Bratwurstbraterin Claudia Hartan. Sie würde sich sehr freuen, wenn eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege ins Team kommt und die Tradition weiterführt.