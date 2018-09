Die Chronologie der Spendenaffäre

25. Juni 2016: Wolbergs räumt erstmals Fehler ein

Es sei ein Fehler gewesen, seinem SPD-Ortsverein ein sechsstelliges Privatdarlehen gewährt zu haben, ohne sich dafür eine Genehmigung vom SPD-Landesverband einzuholen, sagt Wolbergs der Süddeutschen Zeitung. Der Oberbürgermeister nahm nach eigenen Angaben 2014, gegen Ende des OB-Wahlkampfes, 220.000 Euro als Bankkredit auf und reichte das Geld als Darlehen an seinen SPD-Ortsverein weiter. Grund sei gewesen, dass die Wahlkampfbudgets ausgeschöpft waren – aber viele Rechnungen noch unbezahlt, so Wolbergs.

30. Juni 2016: Bauunternehmen weist Vorwürfe zurück

Das Regensburger Immobilienunternehmen "BTT Bauteam Tretzel GmbH" äußert sich erstmals zu den Parteispenden. Die Firma weist die Vorwürfe zurück. In einer Mitteilung heißt es: "Spenden im politischen Bereich gingen nie nur an einen Bewerber oder eine Partei, sondern verteilten sich über das Spektrum der Regensburger Politiklandschaft. Schon daraus erklärt sich, dass diese Spenden nie auf konkrete Gegenleistungen einzelner politischer Mandatsträger gerichtet sein konnten. Solche gab und gibt es nicht."

5. Juli 2016: Drahtzieher der Spendenaffäre steigt auf

Neuer leitender Angestellter der Regensburger Stadtbau GmbH soll der ehemalige Geschäftsführer des Bauunternehmers werden. Der Mann gilt als einer der Drahtzieher der Spendenaffäre.

19. Juli 2016: Berlin ist alarmiert

Bundestagspräsident Norbert Lammert lässt die Bundestagsverwaltung untersuchen, ob es in Regensburg Verstöße gegen das Parteiengesetz gab.

5. Oktober 2016: Bundes-SPD lässt Spender überprüfen

Im Auftrag der Bundes-SPD prüft eine Wirtschaftskanzlei die Vorgänge rund um die mutmaßliche Parteispendenaffäre des Regensburger Oberbürgermeisters. Die Partei ist um Aufklärung bemüht, sagt Florian Pronold, Landesvorsitzender der Bayern-SPD.

8. November 2016: Noch mehr Spenden

Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung ergeben, dass Wolbergs nicht nur im Wahlkampf 2013/14 seltsam gestückelte Parteispenden aus der Immobilienbranche annahm, die wohl die Identität des Spenders verbergen sollten, sondern auch danach, während seiner Amtszeit als Oberbürgermeister. Von Tretzel, so der Verdacht der Staatsanwaltschaft, sollen dabei bis 2015 jährlich 108.900 Euro geflossen sein, bis April noch weitere vier Spenden über je 9.900 Euro.

14. Dezember 2016: Verräterische E-Mail

Der Regensburger SPD-Fraktionsvorsitzende Norbert Hartl räumt ein, im Juni 2014 eine E-Mail an Tretzel geschickt zu haben, die den Entwurf für die Neuausschreibung der Vergabe des Nibelungenkasernen-Areals enthielt - verbunden mit der Bitte zu prüfen, ob die Vergabekriterien aus Sicht des Bauträgers erfüllbar seien. Tretzel hatte die erste Ausschreibung verloren, bekam dann aber bei der zweiten Ausschreibung den Zuschlag.

18. Januar 2017: Wolbergs verhaftet

Wolbergs wird zusammen mit zwei weiteren Männern verhaftet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem OB Bestechlichkeit vor, einem Bauunternehmer Bestechung und einem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung, jeweils in besonders schweren Fällen. Die SPD reagiert geschockt.

20. Januar 2017: Ermittlungsverfahren gegen Ex-OB Schaidinger eingeleitet

Jetzt wird auch gegen Ex-OB Hans Schaidinger ermittelt. Ihm wird Bestechlichkeit, dem Bauunternehmer, der bereits in U-Haft sitzt, nochmals Bestechung vorgeworfen. Schaidinger soll in seiner Amtszeit das Wohnungsbauunternehmen in einem Verfahren zur Vergabe des Geländes der früheren Nibelungenkaserne unterstützt haben. Dafür soll ihm der Unternehmer einen Beratervertrag sowie die kostenlose Nutzung seiner Segelyacht mit Skipper für eine Reise in Aussicht gestellt haben. Schaidinger soll dieses Angebot angenommen und seine Beraterstelle angetreten haben.

23. Januar 2017: Rücktritt des SPD-Fraktionsvorsitzenden

Obwohl er sich "keinerlei Schuld bewusst" sei, tritt SPD-Fraktionschef Hartl zurück und legt all seine Ämter - bis auf sein Stadtratsmandat - nieder. Hartls Name wurde zuvor immer wieder im Zusammenhang mit der Bestechungsaffäre genannt. In seiner Erklärung räumt er erstmals ein, dass "nun wohl auch gegen mich ermittelt wird". Der 70-jährige Hartl gehört dem Regensburger Stadtrat seit fast vier Jahrzehnten an. Er ist außerdem Vizepräsident des Oberpfälzer Bezirkstages und Vizepräsident des bayerischen Bezirkstages.

25. Januar 2017: Disziplinarverfahren auch gegen Ex-OB Schaidinger

Parallel zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft leitet die Landesanwaltschaft nun auch gegen den Regensburger Ex-OB Schaidinger ein Disziplinarverfahren ein. Es bestehe der Verdacht eines Dienstvergehens. Im Rahmen der Ermittlungen gegen Schaidinger habe sich der Tatverdacht der Bestechlichkeit ergeben, heißt es in der Mitteilung der Landesanwaltschaft. Ihm drohen neben den strafrechtlichen auch disziplinarische Schritte. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, droht Schaidinger die Kürzung oder Streichung seiner Ruhestandsbezüge.

27. Januar 2017: Wolbergs vorläufig suspendiert

Die Landesanwaltschaft enthebt Wolbergs vorläufig vom Dienst. Sie begründet den Schritt damit, dass mit einer endgültigen Entfernung aus dem Dienst zu rechnen sei. Die Behörde geht also davon aus, dass Wolbergs nach Abschluss des Disziplinarverfahrens nicht im Amt bleiben kann. Die Landesanwaltschaft hält die vorübergehende Suspendierung für notwendig, um weiteren Schaden vom Amt und der Stadt Regensburg abzuwenden. Ob Teile von Wolbergs' Bezügen einbehalten werden, wird gesondert entschieden.

1. Februar 2017: Wolbergs bleibt in U-Haft

Wolbergs bleibt in Untersuchungshaft, entscheidet ein Richter am Amtsgericht. Es bestehe weiterhin ein dringender Tatverdacht und Verdunkelungsgefahr. Wolbergs' Anwalt will Beschwerde einlegen. Der zuständige Ermittlungsrichter gehe nach Anhörung der Beteiligten weiter davon aus, dass sowohl der dringende Tatverdacht als auch der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr gegeben ist, teilt das Amtsgericht Regensburg nach einem Haftprüfungstermin mit.

16. Februar 2017: Millionenkredit für Bauträger wirft Fragen auf

Nach BR-Recherchen stehen in der Regensburger Korruptionsaffäre weitere Vorwürfe im Raum. OB Wolbergs soll sich als Sparkassenfunktionär für einen Millionenkredit zugunsten des - wegen Bestechungsvorwürfen inhaftierten - Bauträgers Tretzel eingesetzt haben. Dem BR vorliegenden Unterlagen zufolge wurde Tretzel der Kredit im Februar 2016 offenbar auf einem Privatkonto bei der Sparkasse zu Vorzugskonditionen gewährt, ohne dass er dafür eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste. Finanzexperten bestätigten dem BR unabhängig voneinander, dass diese Form der Kreditvergabe fragwürdig ist.

28. Februar 2017: Wolbergs unter Auflagen aus U-Haft entlassen

Nach knapp sechs Wochen hinter Gittern wird Wolbergs aus der Untersuchungshaft entlassen. Zwei Tage vor seinem 46. Geburtstag setzt das Landgericht Regensburg den Haftbefehl gegen den SPD-Politiker unter Auflagen außer Vollzug. Als eine Auflage des Gerichts werden ihm mehrere Kontaktverbote auferlegt.

8. März 2017: Staatsanwalt ermittelt gegen Lokalreporter

Jetzt wird gegen einen Journalisten ermittelt: Der Redaktionsleiter des Regensburger Wochenblattes, Christian Eckl, soll Wolbergs bestochen haben, indem er ihm "positive Berichterstattung" versprochen habe. Im Gegenzug hätte er die Herausgabe von Unterlagen gefordert, so der Vorwurf. Unabhängig davon erwirkt die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl wegen übler Nachrede gegen Eckl. Die Stadträtin der Piratenpartei, Tina Lorenz, hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Wolbergs die Rathaus-Koalition verlassen. Eckl nannte sie deswegen in einem Kommentar eine "politische Meuchelmörderin".

13. März 2017: Bauträger Tretzel aus U-Haft entlassen

Auch der dritte maßgeblich Beschuldigte ist auf freiem Fuß. Das Landgericht Regensburg setzt zwei Haftbefehle gegen den Bauträger Volker Tretzel unter Auflagen außer Vollzug. Unter anderem muss der Bauträger eine Kaution hinterlegen. Darüber hinaus gelten für ihn Meldeauflagen und Kontaktverbote. Auch Ausweisdokumente muss er hinterlegen. Mit Tretzel kommt nach Wolbergs und Tretzels ehemaligem Geschäftsführer der letzte inhaftierte Beschuldigte frei.

5. April 2017: Wolbergs lässt Parteiämter ruhen

Bei einer Sitzung des SPD-Unterbezirksvorstands in Regensburg verliest OB Wolbergs eine Erklärung. Darin teilt er mit, seine Parteiämter vorerst ruhen zu lassen. Auch werde er für die Wahl als Unterbezirksvorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehen, so Wolbergs. Zuvor sprachen sich mehrere führende SPD-Mitglieder dafür aus, dass Wolbergs sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen solle.

12. April 2017: Nach Absage von Transparency ist Aufarbeitung offen

In Regensburg ist weiter offen, wie und ob die Stadt die Korruptionsaffäre um den suspendierten Oberbürgermeister Wolbergs und seinen Amtsvorgänger Schaidinger aufarbeiten will. Die Nichtregierungsorganisation "Transparency International" hatte der Stadt eine Absage erteilt.

24. April 2017: SPD-Chef Hartl verlässt Fraktion

Der langjährige SPD-Fraktionschef Hartl verlässt auch die Stadtratsfraktion. Er hatte sich in ein Grundstücksgeschäft eingemischt, das die Regierung der Oberpfalz erst nicht beanstandet, jetzt aber doch als rechtswidrig einstuft. Hartl soll den Bauträger Tretzel vorab per E-Mail über Details der Ausschreibung zum Nibelungenkasernen-Areal informiert haben. Ein gravierender Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht, kritisiert jetzt die Bezirksregierung. Hartl droht ein Ordnungsgeld, außerdem wird er von einer Amberger Wohnungsbaugesellschaft angezeigt.

27. Juli 2017: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Wolbergs

Nach über einem Jahr der Ermittlungen erhebt die Regensburger Staatsanwaltschaft in der Schmiergeldaffäre Anklage gegen Rathaus-Chef Wolbergs. Ihm werden Bestechlichkeit, wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen, Vorteilsannahme und fünf Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last gelegt. Auch drei weitere Personen werden mitangeklagt: Bauträger Tretzel, ein ehemaliger Mitarbeiter des Bauträgers und der ehemalige Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Hartl.

7. November 2017: Wolbergs meldet sich per Videobotschaft zu Wort

Wolbergs meldet sich in einer Videobotschaft zu Wort. Darin sagt er, dass er in einer Verhandlung seine Unschuld beweisen will. Wolbergs will zurück ins Amt des Oberbürgermeisters. Zudem macht er deutlich, dass er nach seinen Erlebnissen der vergangenen Monate manchen Staatsanwälten und Beamten der Kriminalpolizei nur noch begrenzt traue. Wohl aber den Gerichten.

8. November 2017: Weitere Festnahme in der Regensburger Korruptionsaffäre

Es gibt eine weitere Festnahme in der Regensburger Korruptionsaffäre: Der Vorstand des Immobilien Zentrums Regensburg (IZ) sitzt in U-Haft wegen des Verdachts, den vorläufig suspendierten OB Wolbergs bestochen zu haben. Dem festgenommenen Bauträger wird Bestechung in zwei Fällen und Vorteilsgewährung vorgeworfen.

21. November 2017: IZ-Geschäftsführer aus U-Haft entlassen

Der Geschäftsführer des Immobilien Zentrums Regensburg (IZ) wird aus der U-Haft entlassen. Der Mann soll umfassende Aussagen gemacht haben, die den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr abgeschwächt haben. Im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft wird der Haftbefehl daher außer Vollzug gesetzt. Der Unternehmer muss sich jedoch an Auflagen halten, ihm wird zum Beispiel ein Kontaktverbot auferlegt.

16. Januar 2018: Zweite Hausdurchsuchung bei Ex-OB Schaidinger

Zum zweiten Mal wird das Privathaus des früheren OB Schaidinger durchsucht. Die Aktion steht im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen. Es gibt auch Razzien in weiteren Objekten.

17. Januar 2018: Stühlerücken beim Immobilienzentrum

Beim Immobilienzentrum Regensburg (IZ) werden Stühle gerückt: Vorstand Wolfgang Herzog scheidet auf eigenen Wunsch aus. Die Entwicklungen und Erkenntnisse der letzten Monate hätten ihn dazu bewogen, das Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu verlassen, heißt es. Herzog betont aber: Weder werde gegen ihn persönlich ermittelt, noch habe er etwas mit fragwürdigen Firmenspenden an die Regensburger Kommunalpolitik zu tun.

30. Januar 2018: Geschäftsführende Bürgermeisterin will Neuwahlen

Regensburgs geschäftsführende Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) spricht sich in einem Interview für Neuwahlen aus. Um den Weg dafür freizumachen, müsste Wolbergs jedoch von seinem Amt als OB zurücktreten.

15. Februar 2018: Ermittler durchsuchen Büro von Stadtrat Schlegl

Ermittler durchsuchen das Büro des CSU-Kreisverbands Regensburg-Stadt sowie die Wohnräume des früheren Oberbürgermeister-Kandidaten Christian Schlegl (CSU). Gegen den Stadtrat wird wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Parteiengesetz ermittelt. Es gehe dabei um auffällige Spenden im Kommunalwahlkampf in den Jahren 2013 und 2014.

1. März 2018: Wirtschaftsstrafkammer lässt Anklage zu - Bestechlichkeit vom Tisch

Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Regensburg lässt die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Wolbergs zu - allerdings in geänderter Form. Wolbergs muss sich wegen Vorteilsnahme und wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Die Anklagevorwürfe der Bestechlichkeit und der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen erachtete die Kammer "als zumindest derzeit nicht haltbar".

22. März 2018: Wolbergs-Anwalt beklagt "grobes Foul"

Wolbergs-Anwalt Peter Witting reagiert auf den ersten Strafbefehl im Zuge der Korruptionsaffäre mit scharfer Kritik. Mit Blick auf die Verteidigung seines Mandanten sieht er ein "grobes Foul" vorliegen. Man habe erst vor zwei Wochen 38 Ordner sowie Audiomaterial erhalten und noch keine Chance gehabt, "in Kenntnis sämtlicher Ermittlungsunterlagen hierzu Stellung" zu nehmen.

22. März 2018: Ex-IZ-Vorstand bekommt hohe Strafe wegen Bestechung

Das Amtsgericht Regensburg erlässt gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Immobilien Zentrums Regensburg (IZ) einen Strafbefehl wegen Vorteilsgewährung in zwei Fällen und Bestechung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr - ausgesetzt zur Bewährung - und verhängt eine gesonderte Geldstrafe in Höhe von 500 Tagessätzen. Die Höhe der Tagessätze teilt die Staatsanwaltschaft Regensburg nicht mit. Die Geldstrafe entspreche aber etwa eineinhalb Jahres-Nettogehältern, teilt ein Sprecher mit. Damit ist der ehemalige IZ-Vorstand vorbestraft.

16. April 2018: Haftbefehl gegen Wolbergs bleibt weiter aufgehoben

Die Haftbefehle gegen Wolbergs und weitere Angeklagte bleiben weiterhin aufgehoben. Das Oberlandesgericht Nürnberg verwirft eine entsprechende Beschwerde der Staatsanwaltschaft Regensburg. Allerdings sieht das OLG immer noch Verdunkelungsgefahr seitens der Angeklagten. Das Oberlandesgericht Nürnberg bestätigt damit im Grunde die Entscheidung des Landgerichtes Regensburg.

2. Mai 2018: Wolbergs bleibt suspendiert

Wolbergs bleibt weiterhin suspendiert. Das schließe den teilweisen Einbehalt seiner Bezüge ein, teilt die Landesanwaltschaft mit. Aus Sicht der Disziplinarbehörde sind alle Voraussetzungen für eine Suspendierung gegeben. Zu diesem Schluss sei man nach einer Prüfung der jüngsten Gerichtsbeschlüsse und der Ermittlungsunterlagen sowie einer Anhörung von Wolbergs gekommen, heißt es in einer Mitteilung.

3. Mai 2018: Wolbergs will 2020 erneut als Oberbürgermeister kandidieren

Wolbergs will wieder als OB kandidieren. Spekulationen aus kommunalpolitischen Kreisen, wonach er mit einer eigenen Liste antreten könnte, weist Wolbergs aber zurück. Bislang habe er sich darüber noch keine Gedanken gemacht: "Ich bin SPDler und das bleibe ich", so Wolbergs. Er bekräftigt, für seine Rückkehr ins Amt vor Gericht kämpfen zu wollen. Später merkt Wolbergs an, seine Absichten setzten einen Freispruch voraus.

9. Mai 2018: Wolbergs sagt eigenen Genossen den Kampf an

Wolbergs wendet sich mit einer Kampfansage an die lokale Parteispitze, nachdem diese vor kurzem erneut auf Distanz zu Wolbergs gegangen ist. Er fordert von seinen Genossen Solidarität und kündigt an, sich wieder verstärkt in der SPD einmischen zu wollen.

22. Mai 2018: Prozess gegen "Wochenblatt"-Journalisten gegen Geldzahlung eingestellt

Der Regensburger Journalist Eckl muss sich wegen übler Nachrede vor Gericht verantworten. Nun wird das Verfahren eingestellt. Im "Wochenblatt" hatte er eine Stadträtin als "politische Meuchelmörderin" bezeichnet. Als Auflage muss Eckl 2.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Das Verfahren dauert nur wenige Minuten.

15. Juni 2018: Landrätin hält suspendierten OB Wolbergs teilweise für unschuldig

Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) hält Wolbergs in der Sparkassen-Affäre für unschuldig. Schweiger sagt im Regensburger Presseclub: "Ich meine, dass an den ganzen Vorwürfen nichts dran ist."

18. Juni 2018: Regensburger CSU-Chef offenbar im Fokus der Staatsanwaltschaft

In der Affäre geht bei Landtagspräsidentin Barbara Stamm ein Ermittlungsersuchen der Staatsanwaltschaft Regensburg ein. Im Fokus der Ermittler dabei: der Regensburger CSU-Chef und Landtagsabgeordnete Franz Rieger.

18. Juni 2018: Wolbergs zu Ermittlungen gegen CSU-Chef: "Es gilt die Unschuldsvermutung"

Wolbergs äußert sich im Hinblick auf mögliche Ermittlungen gegen den Regensburger Landtagsabgeordneten Franz Rieger (CSU). "Anders als andere be- und verurteile ich nicht. Ich kommentiere nichts. Für Herrn Rieger gilt die Unschuldsvermutung. Ich halte von Rechtsstaatlichkeit sehr viel und habe lernen müssen, dass die Unschuldsvermutung eines der höchsten Güter ist. Andere begreifen das vielleicht erst später."

19. Juni 2018: Räume von Rieger durchsucht

Ermittler finden jetzt auch bei der CSU auffällige Spenden. Der Regensburger CSU-Chef und Landtagsabgeordnete Rieger soll Wahlkampfspenden mit einem Hinweis auf Grundstücksvergaben und Baugenehmigungen verlangt haben. Das teilt die Staatsanwaltschaft mit.

9. August 2018: Wolbergs Ehefrau veröffentlicht Roman

Begleitet von großem Medien- und Publikumsinteresse stellt Anja Wolbergs, die Ehefrau des suspendierten Oberbürgermeisters, einen Roman vor, in dem sie ihre Erlebnisse rund um die Korruptionsaffäre, sowie die vorläufige Dienstenthebung und zeitweilige Verhaftung ihres Ehemanns, verarbeitet hat.

12. September 2018: Bestrafung wegen Wolbergs-Affäre - SPD sorgt vor

Die SPD scheint auf Bundesebene weiter mit größter Vorsicht mit dem mutmaßlichen Pateispendenskandal um Wolbergs umzugehen. Wie der Bayerische Rundfunk auf Nachfrage von der Bundestagsverwaltung erfährt, hat die Partei im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Wolbergs zwischenzeitlich vorsorglich Spenden aus den Jahren 2011 bis 2016 an die Behörde weitergeleitet. Die Spenden sollen sich auf 600.000 Euro belaufen.