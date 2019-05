Die Butter Boyz: Gourmet-Butter aus dem Bayerischen Wald

Rund 5,8 Kilogramm Butter isst jeder Deutsche im Durchschnitt pro Jahr. Moritz Oswald (29) und Fabio Cestari de Mesquita (30) könnten diese Zahl nach oben treiben. Denn die beiden jungen Männer haben sich auf die Fahne geschrieben, ganz spezielle Butter herzustellen.

Butter aus dem Holzfass

Jahrelang haben die beiden in Frankreich gelebt und dort unter anderem bei Spitzenkoch Paul Bocuse gelernt. In Frankreich hat Butter einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland und so entstand die Idee, in Bayern ganz besondere Butter herzustellen. Die "Rohmasse", die die "Butter Boyz" verwenden, kommt aus dem Allgäu: beste Fassbutter. In einem ersten Schritt wird die Fassbutter ordentlich durchgeknetet. Das übernimmt eine Knetmaschine aus dem 19. Jahrhundert, die Fabio und Moritz mit dem Auto aus Frankreich abgeholt haben. Ein Schreiner in Regen hat die Scheibe und den Holzkegel restauriert.