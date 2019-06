Im Rahmen des Projekts "Intelligente Vernetzung" plant die Regierung unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums eine deutschlandweite Notruf-App. Sie soll im kommenden Jahr als Anwendung für Smartphones und Tablets einsatzbereit sein. Das wurde dem BR nun bestätigt.

Exakte Ortsbestimmung des Anrufers möglich

Die App soll ermöglichen, direkt die zuständige Integrierte Leitstelle über einen Notfall zu informieren. Es soll auch möglich sein, Bilder und Videos vom Ereignisort zu übertragen. Weitere Kommunikation kann über einen Chat erfolgen. Diese unauffällige Kommunikation ist beispielsweise in bestimmten Situationen notwendig, um dann keine unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen und sich womöglich selbst in Gefahr zu begeben. Der Standort der meldenden Person wird vom Endgerät ermittelt (Geoposition) und mit an die Leitstelle übermittelt. Die Notruf-App ermöglicht so eine genaue Ortsbestimmung. Bis jetzt wird der Leitstelle nur die Funkzelle angezeigt, in der ein Smartphone-Anrufer sich befindet.

"Mit Einführung dieser Notruf-App wird es möglich sein, den Anrufer metergenau zu orten. Das ist ein Riesenvorteil für uns. Zukünftig ist es angedacht, das auch mit Videoübertragung zu machen und dann kann man sich noch ein besseres Bild von vor Ort erarbeiten." Thomas Löhr, Integrierte Leitstelle Nürnberg

App ermöglicht auch Notrufe in Bedrohungssituationen

Die neue App bietet darüber hinaus weitere Vorteile und soll möglichst barrierefrei nutzbar sein. Die vorgesehene Chatfunktionalität bietet insbesondere Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen die Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen. Zudem kann über die App ein Notruf in Situationen abgesetzt werden, in denen man sich mit einem Telefongespräch möglicherweise selbst in Gefahr begeben würde. Später soll auch die Übertragung von Bildern und Videos vom Ereignisort möglich sein.

"In Zeiten fortschreitender Digitalisierung müssen die Länder und damit auch die Städte und Gemeinden alternative Notrufmöglichkeiten anbieten, die den Erwartungen und dem Kommunikationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger entsprechen." Auskunft des Bundeswirtschaftsministeriums für den BR