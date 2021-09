Bundestagswahl: Was ist verschiedenen Generationen wichtig?

Marvin Hofmann ist 18 Jahre alt, hat sein Abitur in der Tasche und darf am Sonntag zum ersten Mal wählen. Der junge Erlanger beginnt in wenigen Wochen ein Jurastudium. Marvin hält viel von der Wissenschaft, da sie faktenbezogen argumentiert, sagt er. Deshalb ist ihm auch das Thema Klimaschutz wichtig. Den vom Menschen verursachten Klimawandel hält er für erwiesen und auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse auch für bekämpfbar.

Erstwähler: "Politik muss Wissenschaft ernst nehmen"

Die Politik müsse die Wissenschaft ernst nehmen, so der Appell des angehenden Studenten. Aber wie soll eine künftige Bundesregierung den Klimawandel konkret angehen? Von Verboten hält Marvin nicht viel. Mehr schon von Anreizen für Wirtschaft und Wissenschaft, um bei umweltfreundlichen Technologien voran zu kommen, sagt er.

Er hält es beispielsweise für falsch, dass die deutsche Autoindustrie nun ausschließlich auf Elektromobilität setzen wolle. Japanische Autobauer hätten bereits erste serienreife Wasserstoffautos in ihre Fahrzeugflotten aufgenommen.

Demokratie heißt, Mehrheiten zu akzeptieren

Jedenfalls freut sich Marvin darauf, bei der Bundestagswahl erstmals seine zwei Kreuzchen machen zu dürfen. Er hat die Hoffnung, damit etwas verändern zu können. Zugleich gibt er sich gelassen: Wenn nicht die Partei gewinnt, die er gewählt hat, ist das für ihn akzeptabel. "So ist halt Demokratie", sagt er.

Junge Familie legt den Finger in offene Wunden

Politik ist dafür da, für gerechte Lebensbedingungen zu sorgen. Diese Haltung kann man bei einer jungen Familie in Bayreuth heraushören. Vater Thomas arbeitet Vollzeit, Mutter Susanne in Teilzeit. Sie haben zwei Kinder im Alter von neun und fünf Jahren.

Der 44-jährige Thomas meint, Deutschland habe grundsätzlich familienpolitische Fortschritte gemacht. Doch habe die Corona-Krise gezeigt, dass da "doch vieles nur Lippenbekenntnisse waren". Letztlich hätten in der Pandemie die Kinder die meiste Last getragen. Die Situation von Kindern und Familien müsse in der politischen Arbeit wieder mehr in den Vordergrund rücken und verbessert werden.

Kinderbetreuung und leichte Rückkehr in Vollzeitarbeit gewünscht

Es bestehe ein großes Problem bei der Hortbetreuung für größere Kinder, beklagt Mutter Susanne. Die Hortbetreuung "endet ja in Schulen oftmals um 16 Uhr – und es gibt wenige Jobs, die zu der Zeit schon zu Ende sind", so ihre Kritik.

Handlungsbedarf sehen die jungen Eltern auch in ihrem Bekanntenkreis. Thomas, der von Beruf Lehrer ist, kennt Familien, für die es immer schwieriger sei, in einer Stadt wie Bayreuth noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch müssten Alleinerziehende mehr von der Politik beachtet werden, fordert Thomas.

Kindergeld soll vom Einkommen abhängig sein

Und seine Frau Susanne, die bei Gericht arbeitet, sieht Änderungsbedarf beim Kindergeld. Der Staat solle Kindergeld abhängig vom Einkommen zahlen. Und sie fügt hinzu: "Ich verstehe nicht, warum Einkommensmillionäre Kindergeld beziehen müssen." Außerdem brauche es mehr Unterstützung für Frauen, dass sie von Teilzeit in Vollzeitarbeit wechseln können, sobald ihre Kinder größer sind, fordert die Mutter.

Arbeiter: "Soziale Frage ist dringend"

Für Helmut Schmidt ist die soziale Frage ein dringendes Anliegen. Der Mann, der so heißt wie ein früherer Bundeskanzler, arbeitet als Zerspanungsmechaniker in einem großen Industrieunternehmen in Schweinfurt. Und das im Schichtbetrieb – auch nachts und an Wochenenden.

Zur sozialen Frage gehört für den 42-Jährigen unter anderem die Rente. Für sie sollte jeder einzahlen, sagt er, also auch Selbstständige. Er stört sich auch an ungleichen Löhnen. Zum Beispiel müsste Verkäuferinnen längst mehr Geld gezahlt werden, findet Schmidt. Sie seien zwar in der Corona-Krise beklatscht worden, aber Lohnerhöhungen habe es seither nicht gegeben. Er selbst werde gut bezahlt, sagt der Industriearbeiter.

Wenig Erwartungen an neue Regierung

Für sich selber wünscht sich Helmut Schmidt bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr. Denn gerade nachts und an Wochenenden fahren Busse und Bahnen kaum, so wie Helmut Schmidt sich das für den Weg von und zur Arbeit wünscht.

Doch an große Veränderungen nach der Bundestagswahl mag der 42-Jährige nicht recht glauben. Von einer neuen Regierung sei nicht viel zu erwarten, da die Parteien, die in den letzten 20 Jahren an der Macht waren, erneut an die Macht kämen.

Hoffnung auf anderen Politikstil

Helmut Schmidt hofft ein Stück weit auf einen anderen Politikstil. Er sagt, Politik darf die Leute nicht verschrecken. Statt etwa die Diskussion um Klimaschutz und Mobilitätswende mit Angst zu führen, sei es nötig, mit Zuversicht Lösungen zu entwickeln.

Auf den Ausgang der Wahl sei er einfach nur gespannt. Er habe zwar "nicht wirklich einen Favoriten", doch wisse er trotzdem schon, welche Partei er wählt.

Klimaschutz auch für Rentner ein Thema

Welche Partei sie wählen, das wissen auch Annelise und Günter Dix aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Das Rentnerehepaar gehört zu den bekennenden SPD-Stammwählern. So wundert es nicht, dass sie nach 16 Jahren Kanzlerschaft der CDU-Politikerin Angela Merkel sagen, es müsse jetzt "an der Regierung ein Wechsel her".

Klimaschutz, Rente und eine sozial gerechte Politik betrachten sie als besonders wichtig. Dass sich die Jugend vermehrt politisch einsetzt, sei "ganz wichtig", sagt Annelise Dix. "Ich finde, die Jugend muss ganz stark in die Politik etabliert werden. Ich finde es toll, wie sich die Jugend momentan für den Klimaschutz einsetzt. Das kann ich nur befürworten." Das Seniorenpaar denkt dabei auch an die Zukunft ihrer eigenen Enkel.

Rente soll auch künftigen Generationen reichen

Ihnen selber gehe es gut, berichten die beiden Senioren dankbar – finanziell wie auch gesundheitlich. Das Thema Rente ist ihnen vor allem mit Blick auf die jüngeren Generationen ein wichtiges Anliegen. Die Politik müsse dafür sorgen, dass die Rente auch langfristig gesichert bleibt, sagt Günter Dix.

Wählen will er mit seiner Frau am Sonntag klassisch im Wahlbüro. Ob es dann mit dem von ihnen erhofften Regierungswechsel klappt, das wird sich zeigen.