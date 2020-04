Die Bürgermeister stehen in Bayreuth schon in den Startlöchern

In der Stichwahl hat sich Bayreuth für einen Wechsel an der Rathausspitze entschieden. Thomas Ebersberger von der CSU beerbt nach achtjähriger Amtszeit Brigitte Merk-Erbe von der Bayreuther Gemeinschaft. Zugleich haben die Wähler in der Zusammensetzung des Stadtrats die Karten neu gemischt. Ein breites Bündnis, das sich selbst "Gestaltungsmehrheit" nennt und einst antrat, Merk-Erbe zu stürzen, kommt jetzt auf 27 von 44 Sitzen.

CSU ist weiter stärkste Kraft im Bayreuther Stadtrat

Zwar hat die CSU im Vergleich zur vergangenen Wahlperiode drei Sitze eingebüßt. Mit jetzt zehn Sitzen ist sie aber immer noch stärkste Fraktion im Bayreuther Stadtrat. Zudem wird der langjährige Zweite Bürgermeister, Thomas Ebersberger, neuer Oberbürgermeister. Im Gespräch mit dem BR sagt er, dass er sich zunächst um das Einlösen seiner Wahlversprechen kümmern möchte – also um Umweltschutz, Universität, Festspiele, Klinikum und Wirtschaftsförderung. Darüber hinaus wolle er in Zusammenarbeit mit den weiteren Bürgermeistern der Stadt Themen wie Digitalisierung, Schulen und Städtepartnerschaften neu beleben.

"Und wenn man dann noch bedenkt, was noch an Investitionen vor uns liegt – dann haben wir mit Sicherheit viel zu tun." Thomas Ebersberger (CSU), Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth ab 1. Mai

Wer die beiden weiteren Bürgermeister Bayreuths werden, wird bei der konstituierenden Sitzung des Stadtrats am 13.05.20 entschieden. Nach Informationen des BR soll die Entscheidung bereits gefallen sein. Demnach soll Andreas Zippel (SPD) Zweiter Bürgermeister und damit Nachfolger von Thomas Ebersberger werden. Das Amt des Dritten Bürgermeisters, das bisher Beate Kuhn (SPD) innehatte, soll an Stefan Schuh (Junges Bayreuth) gehen.

Stimmenkönig Zippel soll Bürgermeister werden

Zippel ging mit 22.100 Stimmen als Stimmenkönig aus der Kommunalwahl in Bayreuth hervor. Entgegen früherer Vermutungen wurde er aber nicht Fraktionsvorsitzender der SPD – das bleibt Thomas Bauske. Sowohl Zippel als auch Schuh, den die Bürger mit 8.200 Stimmen in den Stadtrat wählten, waren selbst zur Oberbürgermeisterwahl angetreten. Als es zur Stichwahl zwischen Ebersberger und Merk-Erbe kam, hatten sie sich öffentlich für CSU-Mann Ebersberger ausgesprochen. Bereits ein Jahr zuvor hatten sich die Fraktionen von SPD, CSU, FDP/Die Unabhängigen und Junges Bayreuth zur sogenannten "Gestaltungsmehrheit" zusammengeschlossen. Darauf angesprochen, dass die Entscheidung über die weiteren Bürgermeisterämter bereits gefallen sei, wollten sich weder Zippel noch Schuh äußern. Auch Ebersberger hält sich in dieser Frage bedeckt, deutet aber junge Nachfolger an. Schuh ist 35 Jahre alt, Zippel 28.

"Es dürfte sich schon etwas abzeichnen, ich bin zuversichtlich, dass da junger Schwung mit reinkommt. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Zweiten und Dritten Bürgermeister mehr Mitspracherecht haben als in den letzten Jahren und schauen, dass man Bayreuth insgesamt breiter aufstellt." Thomas Ebersberger (CSU), Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth ab 1. Mai

Sabine Steininger (Grüne) kandidiert

Nichtsdestotrotz wird auch Sabine Steininger kandidieren, die alte und neue Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat. Dass die Partei, die bei der Kommunalwahl in Bayreuth zur zweitstärksten Macht aufsteigen konnte, und jetzt wie die SPD auf acht Sitze kommt, einen Kandidaten stellt, verstehe sich von selbst, sagt sie. Ihre Kandidatur habe sie den weiteren Fraktionsvorsitzenden bereits mitgeteilt. Sie wolle die Vergangenheit auf sich beruhen lassen und hoffe auf eine Politik der Sachthemen und nicht der Blockbildung, sagte sie im Gespräch mit dem BR. Genau an Letzterem könnte es aber liegen, dass die Fraktionsvorsitzende der Grünen bei der Verteilung der Bürgermeisterposten leer ausgeht. Bei der Stadtratswahl kam Steininger auf 11.000 Stimmen.

Bayreuther Gemeinschaft ohne Kandidaten

Im BR-Gespräch bestätigte Stefan Müller von der Bayreuther Gemeinschaft (BG), dass seine Fraktion keinen Kandidaten stellen werde. Die BG hat künftig sieben statt acht Mandate. Die bisherige Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe nimmt ihr Stadtratsmandat nicht an. Für sie rückt die 25 Jahre alte Angelique Gareiß nach.