Die besten unterfränkischen Pressefotos des Jahres 2022 gekürt

Ein Laden mit leeren Regalen – und Menschen mit Corona-Masken, die vor dem Laden anstehen: Das zeigt das unterfränkische Pressefoto des Jahres 2022. "Anstehen für leere Regale" heißt das Foto, das der Aschaffenburger Fotograf Stefan Gregor gemacht hat. Die Bilder-Serie ist vor etwa einem Jahr im Aschaffenburger Sozialkaufhaus "Grenzenlos" entstanden. Wegen des Ukraine-Kriegs waren die Regale dort zum großen Teil leergekauft. Laut der Jury ein Sinnbild dafür, dass der Krieg auch hier in Deutschland Folgen hat. Dafür haben ihn der Bezirk Unterfranken und der Bayerische Journalisten-Verband ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

200 Bilder für Wettbewerb eingeschickt

Etwa 20 Fotografinnen und Fotografen haben mit 200 Bildern an dem Wettbewerb des Bezirks Unterfranken und des Bayerischen Journalisten-Verbands Mainfranken teilgenommen. Ausgezeichnet wurden zum Beispiel auch Fotos in den Kategorien "Land und Leute", "Orts-Geschichten" oder "Universität und Wissenschaft".

Zum Artikel: Kitzingen zeigt die besten Pressefotos der Welt

Bezirkstagspräsident würdigte Bedeutung der Pressefotografie

Mit Blick auf die "unvorstellbar große Menge" an Fotos in den sozialen Netzwerken sagte Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel in seiner Laudatio: "Die Bedeutung der Pressefotografie stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu heben, ist in unserer Bilder-Welt notwendiger als jemals zuvor." Pressefoto Unterfranken würdige die kreative und dokumentarisch wichtige Arbeit der Presse-Fotografen und rücke jene Fotos, die aus der Bilderflut herausragten, in den rechten Rahmen. Zugleich wies Dotzel auf das hohe Maß an Verantwortung für den Foto-Journalismus hin, denn Fotos zeigten uns die Welt mit den Augen des Fotografen, der diese Bilder aufgenommen haben. Deswegen messe sich die Qualität von Pressefotos nicht an ästhetischen Gesichtspunkten, sondern am journalistischen Ethos.

Auszeichnungen in zehn Kategorien

Die Preisverleihung, die üblicherweise zum Jahresende stattfindet, war wegen der Corona-Pandemie auf dieses Jahr verschoben worden. Neben dem "Foto des Jahres" zeichnete die Jury außerdem die besten Bilder in neun weiteren Kategorien aus: "Orts-Geschichten" ("Gasjäckchen" von Nicolas Armer), "Beste Serie" ("Die Todgeweihten grüßen dich" von Wolf-Dietrich Weißbach), "Nachwuchspreis" ("Reportage bei Faber-Castell" von Ivana Biscan), "Unterfranken – Land und Leute" ("Im Takt" von Patty Varasano), "Umwelt & Energie" ("Trügerische Idylle" von Karl-Josef Hildenbrand), "Sport" ("Pause" von Stefan Gregor), "Kultur" ("Mond über jüdischem Friedhof" von Karl-Josef Hildenbrand), "Universität & Wissenschaft"("Still-Assistent" von Wolf-Dietrich Weißbach) sowie den "Preis der Stadt Würzburg" ("Mach’s gut, Barbara" von Silvia Gralla).